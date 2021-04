In articol:

Simina Baciu, număr impresionant la Românii au Talent, sezonul 11. Florin Călinescu şi-a amintit de studenţie, atunci când a văzut-o pe concurentă.

Naturală şi dezinvoltă, Simina Baciu a venit la Românii au Talent, sezonul 11, ca să le arate juraţilor talentul său la pictură şi dans.

Simina Baciu, Românii au Talent, sezonul 11.

Concurenta este din Bucureşti şi are 21 de ani, iar în prezent studiaza arte plastice. Simina Baciu i-a impresionat pe juraţii de la Românii au Talent, sezonul 11, cu talentul său.

"Mă numesc Baciu Simina Delia, sunt din Bucureşti, am 21 de ani şi am venit la această emisiune ca să îmi arăt talentul. Până acum ceva timp am lucrat la o cofetărie ca decorator, nu este job-ul visurilor mele pentru că am comenzi şi nu îmi place să fac în serie şi acolo, fix asta făceam. Adică facem o prinţesă, după aia o facem de şapte ori. Sunt puţin mai rebelă, sunt artistă, sunt liberă, îmi place să fac ce vreau.

Eu sunt un viitor artist, sunt acum studentă la Facultatea de Arte, secţia Sculptură. Am terminat design vestimentar, iar în paralel mai fac şi dans şi puţin sport, m-am reapucat acum", a povestit concurenta despre ea.

Simina Baciu, Românii au Talent, sezonul 11.

Florin Călinescu şi-a amintit de studenţie, atunci când a văzut-o pe Simina Baciu

După ce Simina Baciu şi-a încheiat actul artistic de la Românii au Talent, sezonul 11, Florin Călinescu a început să îşi amintească de vremurile în care era student şi coleg de cămin cu tinerii de la arte plastice.

Astfel, Florin Călinescu le-a povestit tuturor cum a început şi cum s-a încheiat idila lui cu o studentă de la arte plastice, spre amuzamentul tuturor celor prezenţi la Românii au Talent, sezonul 11.

"Am fost patru ani în contact strâns cu colegii de la arte plastice şi colegele, stăteam şi în acelaşi cămin, îţi dai seama, deci a fost cu precădere în tinereţe, dar e şi o chestiune cu o pictoriţă, care era să mă duc în neant cu totul, adică arderile artiştilor plastici sunt mult mai mari decât ale artiştilor te teatru sau de cinema. Noi mai ne şi trezeam dimineaţa. Cu agravante circumstanţe, sculptorii, acolo era nenorocire, deci nişte maramureşenii din ăia, aduseseră pietre la cămin, ne-am dus pe la Oarba de Mureş... Nu am băut în viaţa mea atâta pălincă într-o perioadă atăt de scurtă. Se băteau cu drujbele, deci nu pot să îţi spun...Sculptorii sunt cei mai... Povestea mea cu pictoriţa s-a terminat pentru că chiar nu mai puteam să mă spăl. Mă duceam la teatru şi profesoara mă întreba, Ce-i cu tine, dormi prin canale?! Dacă există ceva între rai şi iad, sunt artiştii plastici, ăştia sunt", a adăugat Florin Călinescu.

Simina Baciu, Românii au Talent, sezonul 11.

Simina Baciu a trecut în etapa următoare de la Românii au Talent, sezonul 11, cu trei de "DA" şi un "NU" categoric, oferit de Alexandra Dinu.

"Simina, pare o nebunie tot ce ai făcut aici, dar nebunia poate să fie şi bună, depinde cum o priveşti. Mie îmi plac lucrurile care te pun pe gânduri şi în urma cărora rămân întrebări. Asta mi-a plăcut", a spus Andi Moisescu.