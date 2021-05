Simina de la Puterea Dragostei a răbufnit la adresa fostei prietene, Raluca Munte. Ceartă în toată regula: ”S-a întâmplat să...”

In articol:

Simina Loica și Raluca Munte au avut o relație strânsă de prietenie pe vremea când erau la emisiunea fenomen de la Kanal D, Puterea Dragostei. Cele două erau foarte apropiate și chiar după competiția dragostei, Simina și Raluca au păstrat legătura, s-au vizitat și au participat la evenimente importante din viața fiecăreia.

Ei bine, se pare că prietenia dintre ele n-a durat o veșnicie, căci cele două și-au anunțat susținătorii că nu mai poate fi vorba despre o relație de amiciție. Tânăra mămică a răspuns la curiozitățile internauților, printre care și întrebări despre Raluca Munte. Simina și Alex au organizat o petrecere pentru Dominic, fiul lor, căruia i-au tăiat moțul, așa cum se spune în popor.

Raluca nu a fost invitată, lucru observat imediat de urmăritorii lor din mediul online. Așadar, Simina a fost întrebată de ce nu a invitat-o și pe buna ei prietenă d ela Puterea Dragostei. Nu a ezitat nicio clipă să răspundă: ”Pentru că nu este curioasă de Dominic! Eu am lângă mine persoane ce îl iubesc pe Dominic!”.

Simina Loica, noi dezvăluiri despre cearta cu Raluca Munte

Urmăritorii din mediul online ai Siminei au ”bombardat-o” pe aceasta cu întrebări despre Raluca Munte. Fosta concurentă de la Puterea Dragostei s-a hotărât să spună lucrurilor pe nume: ”Voiam să vorbesc cu voi, pentru că am primit foarte multe mesaje cum că una dintre fostele prietene, să zic așa, nu știu dacă au fost vreodată prietene, dar să zicem...au spus că vorbesc mă vorbesc pe story. Ei bine, eu nu am vorbit pe story și nu am zis nimic urât sau așa, ele nu au ce spune pe story pentru că eu chiar nu le-am făcut nimic. S-a întâmplat să aleagă între o prietenie și altceva și atunci prietenia s-a dus. Cred că mulți dintre voi ați pățit asta și sunt sigură că vă regăsiți în povestea mea cu prietenii, așa că am să fac un vlog și am să vorbesc eu, pentru că..cum noi trebuie să ne afișăm frumusețea și lucrurile bune...”.