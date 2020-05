Simina de la Puterea dragostei, atac fără precedent la adresa Biancăi

In articol:

În cadrul emisiunii de sâmbătă de la Puterea dragostei, Bianca le-a atacat pe fete pentru că se „joacă” cu Livian. Simina, fosta concurentă de la Puterea dragostei, susține că roata se întoarce pentru Bianca. Proaspăta mămică o acuză pe Bianca că se „juca altfel” cu Bogdan Mocanu la începutul sezonului doi, în timp ce el era într-o relație cu Ana.

„Comănici face scandal că fetele se joacă cu Livian, dar când Mocanu vorbea cu Ana, ea se juca cu Mocanu altfel. Ia zi, Bianca, tu când te jucai cu Mocanu, cum era? Mocanu era cu Ana în emisiune la începutul sezonului doi, când tu te jucai cu el. Măi, măi, măi, nerușinato!”, a spus Simina la Instastory, în timp ce urmărea emisiunea.

Bianca de la Puterea dragostei, scrisoare emoționantă pentru Livian: „Te rog să îți petreci tot restul vieții cu mine”

Bianca și Livian au trecut prin cele mai grele momente în ultimele săptămâni. Chiar dacă s-au despărțit, ei au continuat să fie prieteni în cadrul emisiunii și să se comporte ca un „cuplu”. Pentru a se revanșa față de fostul ei iubit, Bianca i-a scris o scrisoare de dragoste emoționantă, pe care i-a citit-o în fața tuturor concurenților.

Inițial, ea i-a făcut o farsă, iar celelalte fete l-au mințit pe Livian că Bianca a plecat la hotel. El a mușcat momeala, dar surpriza a fost mare când bruneta s-a întors în platoul emisiunii fericită, cu o scrisoare în mână. Emoționată și cu vocea tremurândă, ea a citit rândurile scrise din toată inima pentru băiatul pe care îl iubește.

„Dragă Livian, ți-aș spune ultimele cuvinte, dar știi și tu că nu sunt ultimele. Inelul de la tine mi-a demonstrat asta acum mult timp. Am doi ochi care vor să te vadă. Am două mâini ce vor să te îmbrățișeze, am două buze care vor să te sărute, dar am doar o singură inimă ce bate numai pentru tine. M-ai făcut să simt fiorul dragostei din prima clipă în care ne-am intersectat. Cu siguranță, Dumnezeu ne-a vrut împreună, de aceea, după fiecare ceartă ne-am apropiat și mai mult. Îmi pot trăi restul vieții fără tine, doar că viața nu ar mai fi la fel de colorată, plină de zâmbete, iar golul pe care l-ai lăsa nu l-ar putea umple nimeni. Te rog să-ți petreci tot restul cu mine și promit că te voi face cel mai fericit soț”, i-a scris Bianca lui Livian în scrisoare.

Concurentul a avut o reacție la care Bianca nu s-ar fi așteptat. Puțin nepăsător și confuz, Livian i-a adresat cuvinte care au rănit-o pe fosta lui iubită: „A fost frumos, dar nu aplaud pentru că a fost frumos, ci pentru că s-a terminat. Nu te înțeleg. Ieri mă făceai în toate felurile, iar azi îmi zici că ai vrea să-ți fiu soț”. Într-un final, Bianca a rupt scrisoarea în fața lui Livian. (Citeste si: Nelson Mondialu, dezvăluiri șocante! „Două concurente din emisiune, ele sunt...” Fetele ar fi fost filmate în ipostaze intime!)