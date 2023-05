Simina Loica a fost provocată în gala RXF! Cine este femeia care vrea să se lupte cu bruneta în cușcă: ”Am văzut-o că e drăcoasă” | EXCLUSIV

In articol:

Alina, fostă concurentă în Casa iubirii, a fost prezentă în public la Gala RXF Fighter 5. Alina a declarat că în continuare vrea să se lupte în cușcă, ba chiar a provocat-o pe Simina Loica, menționând că este convinsă că ar ieși un adevărat show.

Alina a vorbit și despre Kinga, recunoscând că nu are nimic personal cu aceasta, însă nu rezonează din niciun punct de vedere, dar și că și-ar dori să aibă un meci cu ea pentru că fac parte din aceeași categorie.

Alina de la Casa Iubirii s-a luptat cu Andrada de la Puterea Dragostei, a învins-o, iar acum o vrea pe Simina Loica în cușcă cu ea. Ne-a dezvăluit motivul pentru care își dorește această luptă, dar și alte nume de rezervă pentru o posibilă viitore bătaie.

"Sunt mai mult decât pregătită, abia aștept o nouă luptă. Sper să am și cu cine. În principiu, am câteva idei, sper să fie și acceptate de către toată lumea. Vreau să o provoc pe Simina. Consider că ar putea fi un meci destul de frumos dacă și ea ar accepta. Mi s-a părut destul de drăcoasă de-a lungul timpului și chiar mi-ar plăcea să fie un meci de la mamă la mamă cum s-ar spune. Avem aceeași înălțime, greutate, de asta m-am și gândit la ea. În același timp mai am două nume, unul ar fi Roxet, nu a fost la vreo emisiune, dar e destul de cunoscută pe Tiktok și ar mai fi Denisa Despa. Am văzut că a zis că dacă are cu cine să facă show, ea se bagă. Așa că sper cine are chef de show și de bătaie să accepte aici o provocare. Sunt nerăbdătoare, chiar vreau să mă bat. Nu îmi este teamă de nimeni care este este fața mea, pentru că mediul și modul în care am crescut, mi-a conferit o putere de caracter. Nu îmi e frică să dau bătaie, că am mai luat. Eu mă antrenez în continuare, sunt mai pregătită decât eram înainte, piciorul e mai bine, totul e pus la punct. Sper să reușesc să prind un meci cât mai curând, pentru că nu mai am răbdare.", a declarat Alina.

Alina, părere sinceră despre Kinga

Alina a provocat-o în trecut și pe Kinga la o răfuială, însă blondina nu a acceptat. Aceasta și-a spus părerea sinceră despre Kinga și motivul real pentru care și-a dorit să fie cu ea în cușcă.

"Din partea mea îi urez numai bine, sper să reușească să ajungă unde își dorește ea în această viață. Să fie sănătoasă, fericită. Eu nu am nimic personal cu ea, nu o urăsc pe Kinga, dar pur și simplu interacțiunile pe care le-am avut eu cu ea nu mi-au plăcut ca și om. Nu rezonăm. Consider că în cușcă ar fi un adversar pe măsura mea. Nu vreau să creadă că îmi fac imagine pe spatele ei, pentru că din punctul meu de vedere nu e cu nimic mai presus ca mine.", a explicat Alina, la WOWnews.

