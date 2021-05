Simina Loica, însărcinată a doua oară? Fanii au observat imediat: „Se vede clar!”

In articol:

Simina Loica și Alex Zănoagă s-au cunoscut în cadrul emisiunii Puterea dragostei. Cei doi s-au căsătorit în luna ianuarie a anului trecut și au împreună un băiețel în vârstă de un an, pe Dominic. Foștii concurenți de la Puterea dragostei și-au exprimat de mai multe ori dorința ca familia lor să se mărească.

Recent, fanii cuplului au observat că Simina Loica ar încerca să mascheze o nouă burtică de gravidă.

Simina Loica și Alex Zănoagă au plecat în urmă cu o săptămână într-o mică excapadă la mare, alături de Dominic. Cei doi au împărătșit mai multe fotografii cu fanii lor de pe Instagram. În secțiunea de comentarii, internauții susțin că Simina Loica ar putea fi însărcinată din nou. „Esti însărcinată din nou?”, „Se vede clar ca ești însărcinată din nou!”, „Va sta bine ca părinți. Sunteti frumoși”, sunt doar câteva dintre reacțiile fanilor. În cazul în care bruneta este din nou gravidă, Simina Loica și-a exprimat de mai multe ori dorința de a ține această veste cât mai secretă posibil.

„Poate e pe drum. Știți bine că sunt mai secretoasă când vine vorba de sarcină! Vă las pe voi să vă prindeți”, a fost răspunsul Siminei de la Puterea dragostei, atunci când a fost întrebată dacă va mai face un copil.

Fotografia care i-a pus pe gânduri pe urmăritorii Siminei Loica [Sursa foto: Instagram]

Simina Loica, despre cearta cu Raluca Munte: „S-a întâmplat să...”

Simina Loica și Raluca Munte au fost prietene foarte aporpiate, însă bruneta a decis să încheie orice legătură! Pe rețelele de socializare, soția lui Alex Zănoagă a decis să lămurească puțin această situație și a anunțat că urmează un vlog pe acest subiect.

Citeste si: Simina Loica a rupt orice legătură cu Raluca Munte. Prietenia fostelor concurente de la Puterea Dragostei s-a destrămat peste noapte. Motivul este incredibil

„Voiam să vorbesc cu voi, pentru că am primit foarte multe mesaje cum că una dintre fostele prietene, să zic așa, nu știu dacă au fost vreodată prietene, dar să zicem... au spus că vorbesc mă vorbesc pe story. Ei bine, eu nu am vorbit pe story și nu am zis nimic urât sau așa, ele nu au ce spune pe story pentru că eu chiar nu le-am făcut nimic.

S-a întâmplat să aleagă între o prietenie și altceva și atunci prietenia s-a dus. Cred că mulți dintre voi ați pățit asta și sunt sigură că vă regăsiți în povestea mea cu prietenii, așa că am să fac un vlog și am să vorbesc eu, pentru că..cum noi trebuie să ne afișăm frumusețea și lucrurile bune...”, a spus Simina Loica.