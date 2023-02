Simina Loica, primele declarații după divorțul de Alex Zănoagă! A făcut anunțul chiar de la tribunal: „Își dorește să mă cheme Bobicioiu”

In articol:

Au trăit o adevărată poveste de dragoste atunci când au participat la show-ul matrimonial „Puterea Dragostei”, difuzat pe Kanal D, iar din iubirea lor a venit pe lume fiul lor, Dominic.

Iată însă că relația lor nu a fost menită să dureze, așa că de ceva timp aceștia au anunțat că nu mai sunt împreună, ba chiar mai mult decât atât, Simina și-a găsit liniștea în brațele lui Alex Bobicioiu.

Simina Loica și Alex Zănoagă au divorțat oficial astăzi, la judecătorie. [Sursa foto: Captură YouTube]

Simina Loica, dezvăluiri după ce nu mai poartă oficial numele lui Zănoagă

Simina Loica și Alex Zănoagă sunt oficiali divorțați. Aceștia au făcut pasul la judecătorie. Când a ieșit din sală, Simina a mărturisit că se bucură că a venit acest moment, pentru că nu se mai regăsea de ceva timp în numele de familie al celui care până astăzi i-a fost soț.

„Astăzi am divorțat. Sunt oficial divorțată, fiecare cu numele lui, liberi, acum nu ne mai leagă nimic. Nici nu m-am obișnuit prea mult cu Zănoagă, că a trebuit să renunț. Nu consider că era un nume urât, când am fost Zănoagă și am semnat am fost mândră și fericită. Cu timpul s-au întâmplat lucruri, ne-au îndepărtat. Nu mai eram mândră că sunt Zănoagă, important e că ne-am înțeles și că ne înțelegem pentru copil. Fiind numele părinților lui mă simțeam în plus. Pe lângă asta, Bobicioiu nu își dorește să mă cheme Zănoagă, își dorește să mă cheme Bobicioiu. Vedem, noi încă așteptăm să fie bine, aștept decizia de divorț, dar noi astăzi am divorțat. Sunt fericită că pot să îmi fac și eu toate actele”, a povestit Simina Loica, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Simina Loica [Sursa foto: Captură YouTube]

Cum își va vizita Alex Zănoagă fiul, după divorțul de Simina Loica

În ceea ce privește programul de vizite a lui Dominic, Simina a decis că micuțul poate să petreacă cât timp are nevoie alături de tatăl său.

Bruneta nu vrea ca fiul ei să sufere din pricina divorțului, motiv pentru care se bucură că relația dintre ea și fostul ei partener a rămas una civilizată, în ciuda circumstanțelor.

„Copilul nu trebuie pedepsit că noi nu ne-am înțeles. Nu contează ce scrie pe hârtie, contează sentimentele copilului. Are nevoie și de mine și de el, nu trebuie să îi impunem cu cine să stea, nu am vorbit urât de el, nu încerc să îl întorc pe Dominic împotriva lui. Si eu am nevoie de timpul meu”, a mai spus Simina.

