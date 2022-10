Simina Loica s-a enervat la culme pe Ovidiu Neveu! Bruneta, reacție tranșantă după ce tânărul i-a făcut avansuri: „Omul exagera. Mă deranja”

In articol:

Simina Loica a fost scoasă din sărite de Ovidiu Neveu! După confruntarea de săptămâna trecută care a existat între Alex Bobicioiu, actualul ei iubit, și Ovidiu Neveu, bruneta a fost prezentă în platoul unei emisiuni TV, acolo unde i-a dat o replică dură luptătorului.

Neveu susține că, de fapt, Simina Loica i-a făcut avansuri, însă tânăra a explicat concret că, în realitate, lucrurile au stat diferit, căci luptătorul a fost cel care o deranja cu fel și fel de mesaje.

„Dacă nu o să mai fiu cu Bobicioiu, nu trebuie să îmi iau pe altcineva”

La aproape o săptămână după ce Bobicioiu și Neveu au avut parte de o confruntare în direct, care a reprezentat mai mult o luptă pentru inima Siminei Loica, bruneta a venit cu o serie de explicații, după ce luptătorul a afirmat că aceasta i-a răspuns la avansuri.

Simina Loica și Alex Bobicioiu, primele detalii despre nuntă! Anunțul mult așteptat de fani

Citeste si: Călin Doboş a murit! Medicul estetician al vedetelor a trecut în nefiinţă!- kfetele.ro

Citeste si: Mario Mutu a ajuns de urgență la spital la 5 dimineața și a început să înjure pacienții, Poliția fiind chemată de urgență- bzi.ro

Fosta concurentă de la ”Puterea Dragostei” neagă afirmațiile lui Neveu, mai precis că a răspuns avansurilor, și mai mult de cât atât, Simina a mai precizat că luptătorul nu este genul său de bărbat.

„ Să aducă orice dovadă cum că am vorbit cu frații lui. Mie nu îmi place Neveu, nu îmi place niciun bărbat. Sunt fericită așa cum sunt. Dacă nu o să mai fiu cu Bobicioiu, nu trebuie să îmi iau pe altcineva. Am copilul, am ce să fac...”, a spus Simina Loica, în cadrul unei emisiuni TV.

De asemenea, Simina a dezvăluit chiar că la un moment dat Neveu a exagerat cu complimentele pe care i le făcea și ajunsese în punctul în care situația devenise deranjantă pentru brunetă.

Citeste si: Ce pensie alimentară îi plătește Alex Zănoagă fiului său. Simina Loica nu este deloc mulțumită: „Este foarte mică”

„ Omul exagera, era nesimțit. Adică mă deranja. Pentru mine este un mare nesimțit, pentru că eu am un copil și nu vreau să vadă copilul meu, pe viitor, că apar aici tot felul de bărbați care zic că ”Simina s-a dat la mine, Simina mi-a dat de înțeles ...”, a mai adăugat ea.

Simina Loica