Simina Loica și Alex Bobicioiu s-au despărțit, după ce ea a aflat că e însărcinată a doua oară! A suferit enorm și nu a vrut să spună până acum prin ce a trecut: „Toată lumea să știe adevărul, să vă deschid ochii”

Simina Loica și Alex Bobicioiu au avut încă de la început o relație cu năbădăi. Multe au fost certurile și împăcările dintre ei, demonstrând, însă, mereu că iubirea lor învinge.

Însă, după un an de relație, deși plănuiseră ca în luna august să se și căsătorească, fosta concurentă de la Kanal D a făcut tristul anunț.

Simina Loica este însărcinată, dar o femeie singură

Ea și Bobicioiu și-au spus ”adio” de mai bine de o săptămână. În tot acest timp, tânărul nu a căutat-o, spune ea, deloc și nu a dat vreun semn că-și dorește iar o împăcare.

”Eu am așteptat mai mult de o săptămână și nimic... nepăsare, în condițiile în care sunt și însărcinată. Eu am așteptat, am iertat și nimic. Nimic de la nimeni, că să înțelegeți. Am zis că cel mai bine e că toată lumea să știe adevărul, să va deschid ochii, să înțelegeți”, a spus Simina Loica, pe contul personal de TikTok.

Însă, deși este tristă, o parte din ea radiază de fericire și asta pentru că acum a aflat că trăiește o minune. Ea le-a spus celor care i-au urmărit live-ul de pe TikTok că este însărcinată pentru a doua oară.

În aceste condiții, când a rămas iar o mamă singură, internauții i-au sugerat Siminei să se gândească la posibilitatea de a pune stop sarcinii. Însă ea nici nu a vrut să audă de așa ceva și spune că bebelușul nenăscut încă este doar al ei, motiv pentru care nu are nicio pretenție de la Bobicioiu.

”Nu îl fac pentru el (nr. copilul), e al meu, eu nu aștept nimic. Eu nu mai simt nimic. Sunt fericită jumătate, dar jumătate nu prea pentru că știu ce mă așteaptă... dar sunt puternică, știu că pot și singură, am deja unul, pot și cu doi”, a mai spus fosta concurentă de la ”Puterea Dragostei”.

Veștile despre ce se întâmplă în viața sa la acest moment și cum toată iubirea dintre ea și Bobi a fost pusă pe pauză au fost făcute publice direct de la munte.

Vedeta a plecat acum din București, alături de o gașcă de prieteni, pentru a da uitării suferința, pentru a-și pune ordine în gânduri și pentru a se poate calma și concentra pe copilul pe care deja îl are, dar și pe cel din pântec.

”Am ieșit la un suc, oamenii m-au văzut tristă, că îmi venea să plâng și mi-au zis să mergem la munte. Am ajuns la munte și zici că Dumnezeu m-a făcut să ajung la suc, să cunosc oamenii ăștia și să mă simt așa ușurata și să înțeleg că asta e cel mai bine pentru mine”, a concluzionat bruneta.