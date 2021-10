Simina Loica și Alex Zănoagă, adevărul despre despărțire: „Îi dau block”

In articol:

Simina Loica și Alex Zănoagă s-au cunoscut în casa Puterea dragostei, iar de atunci trăiesc o dragoste ca în povești. Cei doi au rămas împreună după încheierea emisiunii și au ecis să ducă relația la următorul nivel. Cei doi s-au prezentat în fața stării civile, înainte ca bruneta să nască primul lor copil.

În urmă cu mai bine de un an de zile, Simina Loica a născut un băiețel perfect sănătos.

În ultimele luni, despre cei doi s-a scris că relația lor nu ar mai merge la fel de bine sau că s-au despărțit. Simina Loica și Alex Zănoagă au venit împreună la o emisiune televizată, unde au vorbit despre perioadele dificile din relația lor. Fostul concurent de la Puterea dragostei a mărturisit că nu a mai stat așa des pe acasă din cauza locului său de muncă. Din acest motiv, între ei au existat mai multe certuri.

„Certuri exista în orice relație, nu este vorba de o separare. Nu este vorba despre o despărțirea, suntem bine. Eu nu prea am mai fost pe acasă sa o ajut, iar ea este foarte obosita căci Dominic face numeroase trasnai acum, iar eu dacă lucrez zilnic, e o schimbare bruscă. Am simițit ca o deranjează, însă o sa îmi continui activitatea ca nu am ce sa fac altceva", a declarat Alex Zănoagă.

Simina Loica și Alex Zănoagă [Sursa foto: Instagram]

Motivul pentru care Simina Loica a șters pozele cu Alex Zănoagă

Simina Loica a dezvăluit că atunci când se supără sau se ceartă cu iubitul ei, bruneta arhivează toate pozele de pe Instagram.

După ce se împacă și totul este bine între ei, ea le face din nou publice. Amândoi au mărturisit că în momentul de față sunt bine și nu mai sunt certați.

„Când sunt nervoasa ii dau Block, arhivez pozele, iar apoi îmi trece si este din nou bine. Când ne despărțim, îl blochez peste tot pentru ca asa sunt eu, asa reactionez. Trebuie sa ma lasi sa mi treacă, iar apoi vorbim la loc si trecem peste", a dezvăluit Simina Loica.