Simina Loica și Alex Zănoagă au depus abia acum actele de divorț, după luni de la despărțire. S-a ajuns în instanță: „E problema ei”

Alex Zănoagă și Simina Loica s-au cunoscut în casa ”Puterea Dragostei” și tot acolo s-au și îndrăgostit unul de celălalt.

Din emisiune au ajuns să fie, la sfârșitul acesteia, iubiți și mai apoi soți. Ba chiar au adus pe lume și un copil.

Simina Loica nu vrea să divorțeze la notar

Însă, dragostea lor a ținut doar câțiva ani, de câteva luni bune fiind separați. Timp în care fiecare și-a găsit iubirea în brațele altei persoane. Simina fiind cea care a ales să se arunce în brațele lui Alex Bobicioiu, și el fost concurent la Kanal D.

Acum, însă, după mai multe cuvinte grele pe care și le-au aruncat unul altuia în mod public, după ce el s-a bătut cu Bobicioiu în cușca de MMA și după ce, într-un final, au ajuns să aibă o relație civilizată de dragul copilului pe care-l au împreună, cei doi încă soți au ajuns în fața instanțelor de judecată.

Divorțul dintre ei a început, însă nu la notar, așa cum și-a dorit Zănoagă, ci au mers în instanță, la decizia brunetei.

Conform lui Alex Zănoagă el își dorea să se separe de mama copilului său în fața unui notar, astfel încât să se ajungă cât mai repede la deznodământ.

Însă, nu se știe din ce motive, Simina Loica nici nu a vrut să audă de așa ceva, astfel că acum disputa celor doi se dă în instanță.

”Am început divorțul, acum să vedem când o să ne cheme. Prima dată am vrut la notar eu, am sunat-o și i-am spus, uite, avem de ales, ori facem la notar și terminăm mai repede, ori facem în instanță, dar o să dureze ceva. Ea atunci a zis că nu, să facem în instanță, că știe ea mai bine. Eu i-am zis ok. Eu i-am dat varianta de notar, că la instanță mai durează. Eu mi-am depus cererea mea, ea la fel, a depus cererea, acum așteptăm... A vrut ea în instanță, mă rog, e problema ei”, a mărturisit Alex Zănoagă, conform Spynews.

Deși ca foști soți se luptă acum prin tribunal, Alex Zănoagă mărturisește că, în afara chestiunilor ce țin de divorț, el și Simina continuă să comunice destul de des. Astfel încât fiul său să nu îi simtă lipsa, iar el să își mai aline dorul, chiar și prin ecranul telefonului.

”În continuare vorbim, îl sun pe cel mic pe cameră”, a mai adăugat fostul concurent de la Kanal D.