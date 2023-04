Simina Loica și Bobicioiu au dat vestea cea mare! “Ne căsătorim în august”. Cine sunt nașii | EXCLUSIV

In articol:

Simina Loica și Alex Bobicioiu au dat vestea cea mare, în exclusivitate pentru WOWnews. Cei doi au decis să se căsătorească în luna august și au ales deja nașii, dar și muzica. La evenimentul care va avea loc într-un local din București, Simina își va pune pe deget verigheta, adusă chiar de fiul său, micuțul Domi.

Până atunci, Simina și Bobicioiu poartă deja o pereche de inele, gravate cu numele lor și data în care au decis să formeze oficial un cuplu.

Simina și Bobicioiu se căsătoresc anul acesta

Simina și Bobicioiu nu mai au răbdare și deja se pregătesc să facă pasul cel mare. Ce doi urmează să își unească destinele vara aceasta, în București. Aceștia ne-au povestit cum vor să arate nunta lor și cine sunt nașii care îi vor cununa.

"Bobicioiu: Ne căsătorim în august. Așa am vrea, acum să vedem dacă se poate face totul în ziua respectivă. Cununia, restaurant, biserică. Dacă reușim să găsim o zi în care să le facem pe toate astea împreună, facem nunta în august. De cerut, nu vă zic, că vă dați seama, trebuie să fie surpriză. Simina mi-a zis că vrea special, mi-a și arătat de atâtea ori. Imaginația eu trebuie să o am și eu trebuie să o surprind. Nu e cum vrea ea, ci cum vreau eu. În București vrem să ne căsătorim, clar. Nașa noastră o să fie nașă, dar o să și cânte. Sorina și Danezu o să fie nașii noștri. Dominic o să vină cu Vanessa, fata Sorinei, să ne aducă inelele altar. Ne-a venit ideea să ne căsătorim dintr-o glumă. Ea a venit cu ideea, cred că m-a încercat să vadă ce zic. Eu vreau și doi, trei copii.

Simina: Cererea ar fi ceva în plus. Noi oricum stăm în aceeași casă, dormim împreună de un an de zile. Noi mâncăm, dormim, ne trezim împreună. Avem deja inele. Dacă le unim formează o inimă. Toată lumea ne întreabă dacă ne-am căsătorit, dacă avem verighete. Nu, sunt niște verighete simbolice, pe care le-am făcut eu cadou mai mult și avem și data pe ele, dar e greșită. Eu am inițiala lui și el inițiala mea. Eu m-am gândit să facem întâi nunta, apoi un copil.", au declarat cei doi.

Simina i-a cunoscut părinții lui Bobiciou, de Paște

Simina i-a cunoscut în sfârșit pe părinții lui Bobicioiu, viitorii ei socri. Acum, se declară fericită, împăcată și că a trecut la un nivel superior în relația cu iubitul ei. De Paște a avut loc marea întâlnire.

"I-am cunoscut părinții pentru prima oară față în față, acum de Paște. A fost foarte frumos. Mă bucur că am avut curaj și că m-a împins Bobi de la spate să facem asta, că ne simțim și noi mult mai bine, mai ușurați și parcă de înțelegem mult mai bine acum. E o familie mai bună.", a mărturisit Simina, la WOWnews.

