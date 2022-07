Simina Loica și fiul ei, Dominic, infectați cu COVID-19! Cum se simte iubita lui Alex Bobicioiu: „Nu mă simt bine”

In articol:

În urmă cu câteva minute, Simina Loica le-a transmis fanilor ei din mediul online că este infectată cu COVID-19. Chiar dacă testul pe care l-a făcut a arătat un rezultat negativ, partenera lui Alex Bobicioiu este convinsă că are, pentru că prezintă toate simptomele acestei afecțiuni.

Aflată în mașină alături de băiețelul ei, Dominic, Simina Loica a împărtășit cu fanii ei cea mai nouă veste, și anume aceea că are COVID-19. În aceeași situație se află și micuțul ei, care în acel moment se afla cu mama sa în mașină. Chiar dacă testul a fost negativ, Simina este de părere că este vorba despre o eroare și că, în realitate, a contactat virusul.

Simina Loica și fiul ei, infectați cu COVID

Simina Loica le-a spus fanilor săi nu mai are nici gust și nici miros și că nu se simte prea bine. Nici micuțul Dominic nu este în cea mai bună formă, însă Simina a ținut să-i liniștească pe admiratorii ei, așa că le-a spus că, în ciuda faptului că lucrurile nu merg atât de bine acum, în final totul

va reveni la normal.

„Ce frumos e afară și ce frumos e când ai COVID... sau nu știu dacă avem, am ieșit negativ, dar nu am gust, nu am miros și nu mă simt bine, dat, totuși, suntem bine”, a spus Simina Loica pe Instagram, cu câteva minute în urmă.

Cu toate că nu se simțea bine, zâmbetul de pe chipul Siminei nu a dispărut. În timp ce vorbea cu fanii ei pe InstaStory, pe fundal rula o piesă de dragoste, pe care bruneta a și fredonat-o, semn că trăiește la intensitate maximă și rezonează cu versurile din melodia de dragoste. Singura direcție spre care pot să meargă aceste sentimente ale Siminei este nimeni altul decât actualul său iubit, Alex Bobicioiu.

„Inima mea bate, bate pentru tine, nimic nu mai contează când ești lângă mine”, au fost versurile pe care Simina Loica le-a fredonat în mașină.