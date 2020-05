In articol:

Simina și Alex Zănoagă de la Puterea dragostei au decis data pentru botezul micuțului Dominic. Băiețelul va fi botezat pe 20 iunie, deși evenimentul va fi unul restrâns, iar petrecerea va fi amânată.

Dominic, băiețelul Siminei de la Puterea dragostei, a venit pe lume în urmă cu două luni, în plină perioadă de izolare din cauza pandemiei de coronavirus. Restricțiile impuse de autorități l-au făcut pe tăticul Alex Zănoagă să nu fie alături de Simina la naștere și să-și țină băiatul în brațe abia după 5 zile, mai exact la ieșirea din spital. Și tot regulile impuse de pandemia de coronavirus, le-au dat planurile peste cap celor doi îndrăgostiți de la Puterea dragostei.

Simina și Alex Zănoagă s-au căsătorit civil în ianuarie și aveau programată nunta în august. Numai că, acum au fost nevoiți să amâne evenimentul. În ceea ce-l privește pe Dominic însă, Simina și Alex Zănoagă au hotărât să facă botezul.

”Botezul lui Dominic va fi pe 20 iunie, sperăm să-l putem face atunci, așa cum ne-am propus. Nu o să facem petrecere. Nași vor vor Raju și iubita lui, iar moși Raluca Munte și Nikolas Sax”, a afirmat Simina despre botezul lui Dominic.

Simina și Alex Zănoagă de la Puterea dragostei și-au amânat nunta din august

În urmă cu câteva săptămâni, într-un interviu pentru WOWbiz.ro, Alex Zănoagă spunea că el și Simina au anulat pentru la anul, nunta pe care o aveau programată în august. În ceea ce privește botezul lui Dominic, pe care îl doreau în aceelași timp cu nunta, nu-l putea amâna pentru la anul.

” Nu mai avem cum să facem nunta anul acesta, este practic imposibil! După ultimele decizii, la eveniment, nu pot fi prezente multe persoane, iar noi suntem genul de oameni petrecăreți, care vor să îi aibă pe cei dragi alături, familie și prieteni. Din acest motiv, am luat decizia de a ne cununa religios anul viitor, să ne amintim cu drag de acest eveniment special din viața noastră”, a dezvăluit Alex Zănoagă.

Cum a reacționat Alex Zănoagă când și-a luat prima dată bebelușul în brațe

Micuțul Dominic Zănoagă, băiatul lui Alex zănoagă și a soției sale Simina a venit pe lume pe 6 aprilie, la 8.15. ”Totul a decurs perfect. Am făcut cezariană, am avut doar anestezie epidurală, iar după ce medicul l-a scos pe Dominic, mi l-a adus și mi l-a pus lângă obrazul meu. S-a liniștit brusc, a fost un moment care mi s-a părut divin. Era atât de frumos, nu-mi venea să cred că eu am putut să fac copilul ăla așa de perfect”, a povestit Simina. Dominic a avut 54 cm și 3,820 kg și cum totul a fost perfect, a primit nota 10 la naștere.

Simina de la Puterea Dragostei a mai spus că i-a fost foarte greu singură în spital și abia aștepta să plece acasă. Era nerăbdătoare și să îi vadă reacția lui Alex Zănoagă când își va ține prima dată copilul în brațe. Din cauza epidemiei de coronavirus, Alex nu a avut voie în spital, așa că l-a văzut pe micuț în primele zile doar prin imaginile trimise de Simina. ”Tremura tot când l-a luat pe Dominic în scoică. Nu mă așteptam să fie chiar atât de emoționat când l-a văzut prima dată”, a mărturisit Simina, soția lui Alex Zănoagă.