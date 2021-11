Simina și Jador, în sezonul 4 "Puterea Dragostei". Surpriză pentru fanii emisiunii

In articol:

Simina și Jador au fost cei mai iubiți concurenți de la "Puterea Dragostei" și au ținut luni întregi ocupate primele locuri ale clasamentului. Cei doi au încercat, la un moment dat, să fie împreună, însă povestea lor s-a sfârșit destul de repede, chiar dacă până la finalul competiției a dat naștere numeroselor controverse.

Acum, la aniversarea de trei ani a show-ului matrimonial de la Kanal D, frumoasa brunetă și cântărețul au intrat în direct, pentru a povesti cum le-a schimbat această experiență viața.

Citeste si: Probleme pentru Ella de la Puterea dragostei! Ce s-a întâmplat după ce a fost oprită de polițiști: „Mulțumesc frumos, Poliția România”

Simina și-a întemeiat o familie, alături de Alex Zănoagă

Încă de la intrarea în competiție, Simina a încercat să se cunoască cu Jador, însă povestea lor a început cu stângul. După mai multe neînțelegeri, cei doi au decis că este mai bine să meargă pe drumuri separate. Cu toate că bruneta s-a îndreptat mai târziu spre Alex Zănoagă, fostul ei iubit a continuat să declare că o iubește foarte mult și să regrete că nu a reușit să o facă fericită.

Simina și Alex Zănoagă [Sursa foto: Instagram]

Acum, după ce au ieșit din competiție, Simina și Alex au reușit să-și întemeieze familia mult visată și au împreună un băiețel, pe Dominic, de care fosta concurentă de la "Puterea Dragostei" se ocupă îndeaproape:

"Cristina Dorobanțu: -Cu cine seamănă (n.r. copilul) mai mult, cu tine sau cu Alexandru?

Simina: -Cred că cu mine. Alex e mult mai liniștit, eu nu prea.

Cristina Dorobanțu: -E cumințel (n.r. Dominic)? Merge la creșă?

Citeste si: Benone Sinulescu și-a făcut testamentul încă din... Iată cine va moșteni întreaga avere: "Avem familii mari"- bzi.ro

Simina: -Nu.

Cristina Dorobanțu: -Doar tu ai grijă de el, te ajută cineva?

Simina: -Doar eu. Zi și noapte.", a declarat Simina, în cadrul emisiunii la care a participat în trecut.

Simina și Alex Zănoagă [Sursa foto: Instagram]

Cât despre sfatul pe care îl oferă celor care sunt acum în competiție și care își caută jumătatea, bruneta i-a îndemnat pe concurenți să facă întotdeauna ceea ce simt și să lupte pentru ceea ce își doresc: "Ăsta e singurul mesaj pe care aș putea să îl dau și pe care l-am aplicat și la mine: Să fii tu! Fii natural! Să nu te gândești la camere, să faci exact ce simți, să zici exact ce simți. Să iubești pe cine simți, nu contează că are cuplu, că nu are cuplu. Cred că Alex a demonstrat asta. Eu nu aveam cuplu în momentul acela, dar eram așa, în suferință. Și tot a ales să lupte pentru mine. Și uite că suntem împreună. Deci nu contează. Luptă și fă ceea ce simți! O dată te întâlnești cu această experiență!", a mai adăugat Simina.

Jador [Sursa foto: Captură KANAL D]

Jador: "Este o fată foarte frumoasă Simina"

Imediat după intervenția Siminei, în direct a intrat Jador, fostul ei iubit, care a avut numai cuvinte de laudă la adresa acesteia. Cântărețul a susținut că o respectă și acum pe cea care i-a fost parteneră în cadrul show-ului matrimonial și se bucură că și-a găsit fericirea, chiar dacă destinul nu i-a vrut împreună: "Am văzut-o pe Simina. Doamne, ce frumoasă e! Este o fată foarte frumoasă Simina. O fată pe care o respect foarte mult și mă bucur că am întâlnit-o. Îmi pare rău că nu am apucat să o cunosc mai mult, dar asta e. E bine că e fericită și că are un țel în viață.

Jador și Simina, pe vremea când formau un cuplu [Sursa foto: Captură KANAL D]

Lucrurile astea le-am învățat și eu cu timpul. Nu am fost așa mereu, dar nu e niciodată prea târziu și să vorbești frumos despre o femeie, inclusiv că ți-e dușman sau nu. Sau că încearcă să-ți facă rău. Deși și după mine s-au ținut fete de acolo, s-au prefăcut că au plâns după mine la greu, doar ca să dea bine la public. Voi de acolo știți. Important e că până la urmă lumea o să-și dea seama. Dar voi să nu vorbiți urât despre ele, băieți! Chiar dacă vă vine.", a mărturisit Jador, la "Puterea Dragostei".

Citeste si: EXCLUSIV! Mădălina și George de la Puterea Dragostei, noi dezvăluiri din viața de cuplu! Cine este bărbatul care a făcut-o pe Mădălina să sufere, deși era într-o relație cu George

Jador a declarat că viața i s-a schimbat destul de mult după ce a ieșit din competiție, pentru că a avut parte de o supriza neașteptată din partea celor de acasă. Artistul a recunoscut că mulți oameni l-au susținut de-a lungul emisiunii, dar mai ales după ce s-a întors acasă: "Întotdeauna m-a iubit lumea. De când am intrat acolo m-a iubit foarte multă lume. Probabil din cauza modestiei, implementată de mama, de acasă.", a povestit Jador.

Jador și Georgiana, foista lui iubită [Sursa foto: Captură video]

În plan amoros, însă, solistul nu o duce prea bine, fiindcă suferă încă după Georgiana, cea de care s-a despărțit recent: "E femeia pentru care mi-aș da un rinichi oricând, toată averea, orice. Ea este femeia care mă face fericit, dar nu este femeia cu care aș vrea să fiu. D-asta m-am despărțit de ea și încerc să o uit, probabil va dura foarte mult timp să o uit.", a mai spus Jador.