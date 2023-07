Simina Stanciu, primele declarații după ce a aflat sexul copilului! Artista a ales deja numele copilului și are o semnificație aparte: "Cred că o să fie cuminte" | EXCLUSIV

In articol:

Pentru Simina Stanciu sunt unele dintre cele mai frumoase momente din viața unei femei. Interpreta este însărcinată pentru prima oară și a aflat, recent, și sexul bebelușului, iar jurnaliștii WOWbiz.ro

știu foarte bine și ce nume va purta acesta!

Frumoasa artistă și iubitul ei sunt extrem de fericiți, iar unul dintre cele mai bune aspecte este faptul că blondina nu s-a confruntat până acum cu probleme în sarcină. Artista se simte foarte bine și nici nu ia în calcul să își anuleze spectacolele sau să le amâne.

Simina Stanciu, primele declarații după ce a aflat sexul bebelușului

Simina Stanciu a avut parte de o dublă petrecere în ziua în care a aflat sexul bebelușului. Frumoasa interpretă a împlinit vârsta de 33 de ani și a organizat și gender revelul. Momentul plin de emoție a fost imortalizat de toți invitații, iar mai apoi distribuit în mediul online.

Diva a aflat că va fi băiețel, iar numele pe care l-a ales soția lui Andrei Drăguți va fi unul cu totul și cu totul aparte. Simina Stanciu ne-a dezvăluit, în exclusivitate, că micuțul va purta numele tatălui său astfel că îl chema Andrei.

"În momentul în care am împlinit 33 de ani, am făcut și petrecerea baby reveal și am aflat că o să avem băiețel. a dezvăluit Simina Stanciu, pentru WOWbiz.ro.

Vedeta se descurcă de minune și cu poftele de graviduță. Artista nu are dorințe ieșite din comun și nici nu vrea preparate grele, din contră, chiar și pe timpul sarcinii, Simina Stanciu ne-a mărturisit că are poftă de mâncare sănătoasă, exact precum rețetele pe care le consumă în general.

"Am poftă de mâncare sănătoasă în general, ceea ce mă bucură. Oricum aveam un stil de viață sănătos și înainte, deci nimic special", a mărturisit ea.

Simina Stanciu și Alex Drăguț [Sursa foto: Instagram]

Simina Stanciu și Andrei Drăguț, poveste de dragoste cu peripeții

Cântăreața și soțul ei au avut parte de o poveste de iubire plină de peripeții. Simina Stanciu și Andrei Dărugț urmează să devină părinți pentru prima oară, dar nu puțină lume știe că cei doi au fost și despărțiți după nuntă.

Citește și: „Aveți grijă” Cristina Spătar, reacție neașteptată după ce Georgiana Lobonț a anunțat că este însărcinată cu al treilea copil. Artista i-a oferit imediat replica

Simina și Andrei au avut parte de o nuntă ca în povești, însă după a urmat și momentul despărțirii, dar și o pauză de cinci ani în care nu au mai vorbit unul cu celălalt.

"Povestea de dragoste este una cu năbădăi, ca o telenovela cu de toate. Eu și Andrei Drăguț am fost căsătoriți în trecut, am avut o nuntă mare, cu fast și a fost un șoc pentru toată lumea când ne-am despărțit.

După 5 ani în care nu am vorbit, a fost o surpriză și mai mare pentru toți cei care ne cunosc, să ne împăcăm și să și facem un copil. Ne-am dorit acest copil și Dumnezeu a vrut să vină exact când ne-am și propus", ne-a povestit Simina Stanciu.

Sminia Stanciu [Sursa foto: Instagram]

Simina Stanciu, o mămică muncitoare

Artista ne-a dezvăluit că sarcina nu a determinat-o să renunțe la evenimente. Din contră, artista participă la toate petrecerile și se bucură de o energie extraordinară.

"Aș vrea să mai adaug că merg la evenimente în continuare, am nunți și petreceri până în luna decembrie. Am o energie extraordinară și mai mult spor în toate.

Am lansat de curând Imnul Baby Reveal, singura melodie de acest gen, iar în videoclip oamenii pot vedea și momente autentice emoționante de la petrecerea noastră. În luna decembrie este programată și nașterea și sper din suflet să pot naște natural", a mai dezvăluit artista.

