Simina, supărată foc pe Alex Zănoagă și nașul lor de cununie! Ce s-a întâmplat fix înainte de meci? "Copilul o să vadă peste câțiva ani"| EXCLUSIV

Alex Zănoagă și Alex Bobicioiu au luptat în cușcă, în gala RXF MMA, după ce câteva luni bune s-au certat din cauza Siminei Loica. Bobicioiu a câștigat disputa la puncte, spre marea bucurie a iubitei sale, Simina, care a aplaudat în picioare decizia dată de arbitru.

Simina, deranjată de piesa lui Zănoagă pentru Bobicioiu

Din păcate, la scurt timp la ieșirea din ring, Zănoagă a acuzat probleme de respirație și a fost dus în ambulanță, pentru îngrijiri medicale de urgență, sub privirile familiei sale, venite la gală.

Simina a aruncat bomba. Ea și Alex Zănoagă s-au întâlnit înainte de gală, pentru Dominic. Bruneta a re o mare supărare pe el, dar și pe nașul lor, Raju. Totul a pornit de la piesa cu mesaj răutăcios pentru Bobicioiu, cu care Simina nu este de acord deloc. Aceasta susține că este un exemplu negativ pentru fiul lor și un gest urât la adresa actualului ei iubit.

"Nu contează ce se întâmplă meciul ăsta. Rămâne la fel de frumos, de aproape de mine. Este un meci al orgoliilor și al dorințelor, pentru că amândoi și-au dorit asta. Cred că așa își vor elimina furia unul față de celălalt. Am vorbit și cu Alex Zănoagă înainte de meci, a vrut să îl vadă pe Domi, să îi dea un impuls. Nu i-am urat succes pentru că fiecare trebuie să dea ce e mai bun. Ce m-a deranjat este că i-a zis copilului că o să-l bată pe Bobi rău, iar eu nu vreau să fie copilul implicat. M-a deranjat și melodia care a fost foarte prost făcută. Copilul o să vadă peste câțiva ani, nu e un exemplu bun. Nașul nostru trebuia să îl motiveze în bine, el a vrut doar să își ridice canalul de YouTube.", a declarat Simina.

Alex Bobicioiu, primele declarații după ce l-a învins pe Zănoagă

Imediat cum s-a încheiat lupta, Alex Bobicioiu a stat de vorbă cu WOWbiz. Acesta s-a bucurat de victorie, dar a avut cuvinte de laudă și la adresa adversarului său.

"Am vorbit în cușcă, așa cum am spus. Nu l-am jignit precum el. Dumnezeu a fost cu mine și faptul că am avut-o pe Simina alături mi-a dat cea mai mare încredere. Aș fi obraznic să zic că nu a fost greu. Îl felicit pentru efortul depus și chiar mă bucur că am avut un adversar pe măsură. Dar până la urmă s-a văzut cine a fost cel mai bun, eu nu îi vreau răul. Până la urmă este tatăl lui Dominic și îmi doresc să fie bine pentru el. Nu aș mai accepta o revanșă, vreau ca totul să se încheie între mine și Zănoagă acum.", a mărturisit Alex Bobicioiu, în interviul de pe canalul de YouTube WOWnews.

