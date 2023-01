"Simona a pierdut o sarcină și am pus nunta în ziua în care trebuia să se nască copilul" Celebrul vlogger Alex Ghiduș, poveste incredibilă de viață | EXCLUSIV

In articol:

Alex Ghiduș a fost invitat în emisiunea “Bărbați vs Femei”, prezentată de Bianca Comănici și Bogdan Mocanu, unde a vorbit despre viața de vlogger, despre cum s-a cunoscut cu soția lui, dar și despre cum este viața lui.

Ghiduș vorbește despre nuntă și sarcina pierdută a soției

Alex Ghiduș ne-a povestit că a început o afacere de la vârsta de 7 ani și că se gândea la tot felul de moduri prin care să facă bani încă de atunci. Ghiduș le-a povestit prezentatorilor cum este relația cu soția lui, cum au organizat nunta și despre cum Simona a pierdut o sarcină.

Alex Ghiduș este cunoscut pentru simțul umorului dezvoltat, fiind foarte carismatic. Însă, pe lângă succesul la categoria vlogging, acesta are și o poveste de viață cum rar întâlnești. Ghiduș este căsătorit, însă nu e povestea clasică, ci s-au legat de un aspect dureros din viața lor, pentru a-l transforma într-o speranță. Este vorba despre o sarcină pierdută de soția lui, Simona și și-au unit destinele chiar în ziua în care pruncul urma să se nască.

"Nunta mea a fost nunta perfectă, a fost nunta anului, dar nu am vrut eu să mediatizez. A fost făcută 50-50, tot. Ne-am gândit să avem copii. Din păcate, anul trecut a pierdut o sarcină Simona, de asta am și plănuit să fac nunta pe 7 mai, pentru că trebuia să se nască în perioada aceea și am zis hai să facem cumva să ne legăm și cu Dumnezeu, poate ne ajută pe viitor să nu mai avem parte de așa o tragedie. Chiar era să nu facem nunta în mai. Părinții mi-au zis că e jale. Până într-o zi când au fost la biserică, au întrebat părintele și le-a zis că și el e căsătorit în mai, de 40 de ani cu soția lui. Atunci a dispărut toată superstiția.", a declarat Ghiduș.

Ghiduș, totul despre alergiile care nu îi dau pace

Ghiduș are câteva probleme de sănătate cu care se confruntă, despre care a vorbit degajat. Din cauza alergiile severe, vloggerul era să își piardă viața de mai multe ori.

"Sufăr de rinită alergică avansată, de sinuzită și deviație de sept. Cu sinusurile, cu ochii, nu am fost niciodată bine. Am fost alergic inclusiv la o canapea. Era să mor de câteva ori. S-a întâmplat să adorm pe o pernă de puf de exemplu și nu îmi dau seama dacă am un somn profund că mi se activează alergia. Dacă mă trezesc am noroc și mă duc la spital să îmi facă o injecție, dacă nu, nani.", a mărturisit Ghiduș, la Bărbați vs Femei.

