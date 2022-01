Simona (ex-Sensual), victima unui jaf, în prima zi a anului! L-a filmat pe hoț în timp ce încerca să-i spargă ușa! EXCLUSIV

In articol:

Simona Suhoi (ex-Sensual) nu a avut parte de un început de an prea fericit. Ea a fost victima unei tentative de furt, chiar în prima zi a anului 2022.

Bărbatul din imagini a încercat să pătrundă în depozitul cu utilaje

După ce s-a retras din showbiz, Simona Sensual (Suhoi, pe numele din buletin) s-a apucat serios de afaceri. Ea este proprietara unui brand care produce prăjituri și produse de panificație, pe care le vinde în mai multe orașe din România. În prima zi a acestui an, o persoană rămasă neidentificată, a încercat să forțeze ușa depozitului din Pitești, însă, din fericire, fără succes.

”Așa am început anul, cu o tentativă de jaf la firmă. Cineva a înrecat să intre în depozit chiar pe 1 ianuarie. Bănuiala mea e că e un fost angajat, care a plecat cu ceva vreme în urmă. Am găsit ușa forțată și am verificat pe camere, așa mi-am dat seama. Nu am mai anunțat poliția, pentru că am ajuns acolo pe 3 ianuarie și oricum era inutil.

Acest bărbat a încercat să spargă depozitul firmei Simonei

Eu am depozitate acolo mai multe utilaje, le-am adus cu un elevator, mi-e greu să cred că cineva ar putea să plece cu ele în spate. Unele nici nu încap pe ușă, ar trebui spartă ca să poată fi scoase de acolo. Iar ușa e foarte bine securizată din interior”, a declarat Simona Suhoi pentru WOWbiz.ro.

Simona: ”Anul acesta îmi deschid ciocolaterie în București”

Chiar dacă a început prost, Simona are planuri mari pentru acest an. Ea vrea să-și extindă business-ul în București și caută o locație centrală.

”Cel mai probabil, toate utilajele din Pitești le voi aduce în București. Am în plan să-mi deschid o ciocolaterie gen coffe-to-go, unde să găsești și produse alimentare și să fie deschisă non-stop. Am găsit două spații, unul care ține de Hotel Ambasador și altul în Piața Romană. Trebuie doar să mă decid pe care-l închiriez”, ne-a mai declarat Simona, care peste o săptămână și jumătate va împlini 39 de ani.

