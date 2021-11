Simona Florescu, experiențe paranormale! Ce mesaje îi trimite Ion Dichiseanu dincolo de moarte: „Am rămas blocată”

In articol:

Se apropie sărbătorile de iarnă, însă ele nu mai au farmecul de odinioară pentru Simona Florescu și Ioana Dichiseanu de când unul dintre cei mai importanță bărbați din viața lor, Ion Dichiseanu, a trecut la cele sfinte.

A trecut jumătate de an de când maestrul a fost declarat decendat. Actorul a murit pe 20 mai 2021, la vârsta de 87 de ani, răpus de o pneumonie bilaterală, care l-a ținut luni bune pe un pat de spital. În cele din urmă, organismul său a cedat, iar în urma sa au rămas multe regrete, lacrimi și suspine.

Cele mai afectate sunt fosta soție, Simona Florescu, și fiica regretatului actor, Ioana Dichiseanu, care nici până acum nu s-au împăcat cu moartea acestuia. Dacă în alți ani Crăciunul și Revelionul erau motive serioase de bucurie, căci petreceau alături de Ion Dichiseanul, anul acesta lucrurile stau complet diferit.

„Anul acesta, de sărbători, vom face aceleaşi lucruri pe care le făceam şi cu tata. Ne va consola gândul că, poate, într-un fel, este lângă noi. Noi îl simţim de multe ori lângă noi. Evident că sărbătorile nu vor mai fi niciodată la fel. Marea durere pentru mine este că şi Paştele, şi Crăciunul au coincis cu internarea lui in spital. De sărbători, încep să mă năpădească fel şi fel de amintiri neplăcute, dar Anastasia ne ajută să mergem mai departe şi să ne bucurăm de anumite aspecte ale sărbătorilor”, spune Ioana Dichiseanu, la o emisiune televizată.

Simona Florescu își mai alină dorul de fostul ei soț, mai ales atunci când acesta îi trimite semne dincolo de moarte. Artista a povestit o întâmplare bizară și este convinsă că regretatul actor este cel care i-a transmis acel mesaj!

Ion Dichiseanu nu a uitat-o pe Simona Florescu nici după moarte! Ce mesaj i-a transmis regretatul actor: „ Atunci am înţeles că astfel am aflat un răspuns la întrebarea mea”

La rândul ei, Simona Florescu a relatat o experienţă mai puţin obşnuită pe care a avut-o la puţin timp după trecerea la cele veşnice a fostului ei soţ. Artista a povestit cum a primit răspuns de la regretatul actor la o întrebare care o măcina de multă vreme.

„Vara asta, eram pe litoral şi cântam. După spectacol, am urcat în camera de hotel să mă schimb. Pe hol, când am ieşit din lift, erau două turiste cazate la hotel care m-au reţinut să-mi spună că le place cum cânt, că mă urmăresc, că vin cu drag la spectacole să mă asculte. Apoi, m-am dus în cameră să mă schimb. Mă învăţase un bioenergoterapeut că, atunci când vreau să aflu ceva de la cineva de pe lumea cealaltă, să-L rog pe Dumnezeu să-mi permită să îi pun o întrebare.

L-am întrebat: Tu, m-ai iubit pe mine pe lumea asta? Apoi m-am schimbat, am ieşit din cameră, doamnele erau tot acolo, pe hol. M-au reţinut din nou şi mi-au zis ce frumos cânt, „dar să ştiţi, doamna Simona, că noi vă iubim foarte mult şi când spunem asta, vine de la Dumnezeu”. Atunci am înţeles că astfel am aflat un răspuns la întrebarea mea. Am rămas blocată”, a dezvăluit Simona Florescu.