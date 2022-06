Simona Gherghe a ajuns pe mâna medicilor. Ce rezultat a primit vedeta, după un control de rutină: ”A fost o zi cu emoții”

In articol:

Simona Gherghe este o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Are o carieră de zeci de ani, dar și o familie pe măsură, acasă așteptând-o soțul și doi copii.

Deși are un program încărcat, pentru că zi de zi apare pe micul ecran, vedeta este și mamă cu normă întreagă, fiind tot timpul lângă Ana și Vlad, soție și face în așa fel încât să aibă timp și pentru ea și nevoile sale.

Simona Gherghe [Sursa foto: Instagram ]

Simona Gherghe respectă indicațiile medicilor

Însă, nu mereu este totul numai lapte și miere în familia, după cum s-a întâmplat și acum. Asta pentru că fiul ei, Vlad, a întâmpinat unele probleme de sănătate. După câteva ore de chin, în care mezinul a acuzat mari dureri de burtă, având mai multe episoade în care grețurile i-au dat și ele bătăi de cap, situația s-a rezolvat.

După două ore de somn și un repaus alimentar, indicat de medicul pediatru, mezinul familiei s-a trezit perfect sănătos și cu o stare de spirit foarte bună. Vlad i-a mărturisit mamei că nu mai este bolnav și este pregătit de joacă, fiind un copil foarte energic.

Astfel, știindu-și copilul bine, vedeta a avut timp și pentru ea. Conform programului, prezentatoarea urma să ajungă la un control medical de rutină.

Așadar, pentru că, spune ea, a depășit pragul vârstei de 40 de ani, vedeta respectă cu strictețe indicațiile specialiștilor și nu se culcă pe o ureche.

Deși nu are niciun simptom ori vreo problemă de care să știe, vedeta a ajuns pe mâna medicului pentru o mamografie, serviciu medical indicat femeilor, cel puțin o dată la doi ani.

Cu inima strânsă, mai ales după problemele fiului, Simona Gherghe sperând la un rezultat bun, a ieșit din cabinetul medicului voioasă.

Conform rezultatelor investigației, sănătatea sa este una bună, dar prevenția nu strică, precizează ea.

”Aveam o programare la o mamografie… Am apucat să ajung și la mamografia pe care o programasem de ceva vreme, pe care am făcut-o dintr-un control de rutină, pentru că am aproape 45 de ani. Și știți că după 40 de ani se recomandă ca o dată la doi ani să faceți o mamografie. Totul este ok, mă bucur că rezultatul mamografiei este bun”, a spus Simona Gherghe pe Instagram.

După o asemenea zi, Simona Gherghe a tras linie și a mărturisit că, indiferent de circumstanțe, trebuie să fie puternică pentru că se mai întâmplă și lucruri neplăcute, dar care trec și ele, cu răbdare și calm.

”A fost o zi cu emoții, mai sunt și astfel de zile. Ne adunăm și mergem mai departe”, le-a mai spus prezentatoarea celor care fac parte din comunitatea sa online, după ce Vlad nu a fost prea bine, iar ea, la spital, a fost încercată de tot felul de sentimente.