Simona Gherghe a dezvăluit secretul siluetei sale! Cum se menține în formă prezentatoarea de televiziune: "Secretul cred că e să..."

Simona Gherghe [Sursa foto: Instagram]

Una dintre cele mai apreciate prezentatoare de televiziune de la noi din țară a vorbit despre operațiile estetice, dar și despre secretul siluetei sale. Simona Gherghe, în vârstă de 43 de ani, a spus tot adevărul despre cum își întreține tenul și trupul.

Simona Gherghe, detalii despre siluetă

Simona Gherghe a revenit pe micile ecrane și arată extraordinar. În cadrul unui interviu, frumoasa prezentatoare a vorbit despre intervențiile chirurgicale, dar și despre ritualul ei de frumusețe. Întrebată dacă s-a gândit vreodată să apleze la medicul estetician, Simona a spus că s-a gândit la un moment dat.

"M-am gândit, normal. Şi când o să consider că e necesar, voi apela la astfel de procedee.", a declarat Simona Gherghe.

În ceea ce privește kilogramele pe care le-a dat jos în ultima perioadă, vedeta susține că nu prea are timp să mănânce, fapt pentru care a reușit să slăbească.

"Nu prea am timp să mănânc. Acasă am de hrănit cel puțin un copil, la platou nu prea am timp. Şi, uite aşa, secretul cred că e să mănânci puțin.", a mai adaugat Simona.

Simona Gherghe, detalii despre hobby-urile sale

De asemenea, frumoasa blondină a mai vorbit și despre plăcerile pe care le are. Se pare că Simona este pasionată de sporturile de iarnă și îi este foarte dor de perioada în care puteam călători.

"Mi-e tare dor de schi şi de libertatea pe care mi-o dă sportul ăsta. Sper să fie totul OK la iarnă, să putem merge. Şi mi-e tare dor să călătoresc. Dar aici nu prea îndrăznesc să-mi mai fac planuri…", a mai declarat prezentatoarea de televiziune.

