Simona Gherghe a recunoscut de ce nu a dat petrecere după cununia civilă: ”De la complicațiile pe care le-am avut” Prezentatoarea și soțul împlinesc 6 ani de când au spus ”DA”

Simona Gherghe este om de televiziune, mamă a doi copii și soție. Iar astăzi, 29 aprilie, sărbătorește iubirea pe care o trăiește alături de Răzvan Săndulescu.

Deși ea este zilnic pe micul ecran, atunci când vine vorba de partea amoroasă a vieții sale, prezentatoare alege să fie extrem de discretă față de publicul ei.

Simona Gherghe a recunoscut de ce nu a dat petrecere după cununia civilă [Sursa foto: Facebook ]

Simona Gherghe, amintiri de suflet din ziua cununiei civile

Sunt puține momentele de cuplu pe care alege să le împartă cu cei care o urmăresc pe rețelele de socializare, dar atunci când o face, se asigură că vorbește despre cele mai importante.

Astfel că acum, în online, vedeta a vorbit despre una dintre cele mai importante zile din viața sa: atunci când ea și Răzvan și-au jurat reciproc iubire veșnică.

Azi, dar în urmă cu șase ani, cei doi și-au oficializat relația în fața ofițerului de stare civilă, dar evenimentul nu a fost unul tradițional.

Și asta pentru că după ce au semnat certificatul de căsătorie, vedeta spune că nu a urmat nici o petrecere în cinstea mariajului lor, ci fiecare invitat a plecat la el acasă.

Simona Gherghe mărturisește că acest lucru s-a întâmplat din cauza faptului că era însărcinată cu Ana, iar în ultimele luni de graviditate starea sa de sănătate nu fusese una tocmai bună.

Emoțiile că va deveni soție și mamă, dar și complicații avute în ultimele luni de sarcină au făcut-o pe vedetă să nu pună la cale vreun eveniment grandios.

Însă, chiar și așa, privind acum în urmă, Simona Gherghe mărturisește că, deși nici măcar vreun video din momentul ceremoniei nu are, în suflet păstrează acele clipe ca fiind printre cele mai speciale.

Precizează, însă, că soțul a făcut un gest tradițional în cazul căsătoriei, chiar dacă ea era o femeie ce putea să nască din clipă în clipă: a trecut-o pragul în brațe.

Nu a devenit mamă chiar atunci, dar, trei săptămâni mai târziu, venirea pe lume a Anei avea să le mărească familia.

”Acum 6 ani, mergeam mâna-n mâna la Starea Civilă. Noi trei, căci era și Ana cu noi. Da, eram “foarte” gravidă, atât de gravidă încât am stat cu frică să nu nasc pe-acolo. De la emoții, de la complicațiile pe care le-am avut în ultimele luni în sarcina cu ea. A fost motivul pentru care nici n-am avut o petrecere, după ce am spus marele DA și am devenit doamna Săndulescu. Practic, după momentul respectiv, ne-am suit amândoi în mașină și am venit acasă. Cred că am dormit, mai mult că sigur. A, da! Îmi amintesc că totuși m-a trecut pragul în brațe, la intrarea în casă. Norocul lui Răzvan a fost că nu mă îngrășasem prea tare. Mă tot gândeam cum să spun DA ul ăla să sune într-un fel anume. (cred că toți își construiesc în minte un scenariu despre cum să răspundă mai funny, da’ lumea oricum rade și aplaudă…). Nu-mi amintesc nimic, în afară de emoția puternică și acum, căutând în telefon, realizez că nu avem nicio filmare cu marea întrebare. Rămâne, însă, una dintre cele mai frumoase momente cu noi doi. Peste trei săptămâni, avea să vină pe lume Ana…”, a scris Simona Gherghe, pe paginile sale de socializare.