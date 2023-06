Simona Gherghe a spus abia acum ce se întâmplă în emisiunea sa! A vorbit pentru prima dată despre asta. Nimeni nu s-ar fi gândit: „Simt o energie”

In articol:

Simona Gherghe este de departe una dintre cele mai cunoscute și apreciate moderatoare TV din țara noastră. De-a lungul timpului, jurnalista a reușit să-și clădească o carieră de succes în lumea televiziunii, fiind extrem de apreciată pentru carisma și perseverența de care a dat întotdeauna dovadă.

Vedeta a apărut în atenția telespectatorilor de mai bine de două decenii. A fost reporter, prezentatoare TV, iar acum este moderatoarea unei emisiuni matrimoniale care se bucură de un real succes.

Simona Gherghe, în rolul de moderatoare TV

De șase sezoane îndrăgita vedetă se află la cârma emisiunii matrimoniale, unde tinerii vin să-și găsească jumătatea, dar mai ales, să câștige marele premiu pus în joc. Simona Gherghe mărturisește că este un foarte bun receptor, motiv pentru care se implică emoțional și preia întotdeauna energiile celor din jur. Deoarece petrece atât de mult timp alături de concurenți, a reușit să îi cunoască foarte bine pe fiecare dintre ei și să le simtă emoțiile.

„Emisiunea este foarte bine, spre finalul sezonului. Concurenții care și-au găsit jumătatea, se pregătesc pentru căsătorie, intrăm în partea frumoasă a emisiunii, cu cererile în căsătorie, cu alegerile rochiilor de mireasă, cu alegerea costumului de mire, apoi pregătirile pentru Marea Finală.

Întotdeauna simt o energie din partea tuturor oamenilor cu care vorbesc, sunt un foarte bun receptor și preiau stările. Mă implic emoțional. Sunt acolo cu ei, cu tot ceea ce simt ei, cu bune și cu rele. Suntem de atâtea luni, zi de zi împreună, câte trei ore, reușesc să îi cunosc din priviri.”, a mărturisit Simona Gherghe pentru playtech.ro.

Simona Gherghe, planuri mari pentru vacanța de vară

Vedeta se poate declara o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Pe plan profesional se bucură de o carieră în plină ascensiune, fiind îndrăgită de milioane de telespectatori, iar pe plan personal se poate lăuda cu o familie minunată. Simona Gherghe trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soțul ei, Răzvan Săndulescu, iar din iubirea lor au rezultat și doi copii, Vlad și Ana.

Deși este prinsă cu numeroase proiecte, vedeta nu uită să petreacă timp alături de familia sa, motiv pentru care mărturisește că iubește vacanțele petrecute alături de soț și cei doi copii.

„Avem plănuite vacanțele cu copiii, pe care le avem în fiecare vară. În ultimele vacanțe am plecat în formulă de patru și ne-am dat seama că este mult mai bine așa. Am mai plecat noi într-un weekend, dar copiii sunt atât de faini și relaționează atat de frumos, sunt pasionați de călătorii și mă doare sufletul să îi las acasă. Am zis că dacă ăștia suntem, ăștia mergem. În perioada cu greva, pentru noi a fost simplu, pentru că Vlad și Ana sunt la grădinițe private și au mers.”, a mai spus vedeta pentru sursa menționată anterior.