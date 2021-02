Simona Gherghe a trecut prin momente cumplite, după ce a ajuns de urgență cu fiul ei la spital: "A fost cumplit..."

In articol:

Simona Gherghe a trecut prin momente cumplite, după ce fiul ei s-a confruntat cu grave probleme de sănătate. Pe contul său de Instagram, prezentatoare de televiziune le-a spus internauților că s-a speriat exrem de tare, atunci când băiețelul ei, în timp ce se juca, a căzut pe parchet și și-a spart un dinte.

Mai mult de atât, vedeta s-a speriat extrem de tare și nu a putut dormi deloc în seara respectivă, crezând că situația o să se înrăutățească și mai tare și micuțul se va simți rău.

''Vreau să vă povestesc ce am pățit pentru că m-am speriat foarte tare. În timp ce alerga cu Ana, Vlad a căzut cu fața de parchet și și-a spart un dințișor. A fost cumplit, pentru că m-am speriat foarte tare. E dințișorul lui de lapte, abia îl are de câteva luni. Și în noaptea aceea nici nu cred că am dormit o oră legată, că mă frământau o mulțime de gânduri. Mă gândeam să nu-l doară'', a spus Simona Gherghe.

Momente dificile pentru Simona Gherghe

Extrem de îngrijorată de cele întâmplate, vedeta de televiziune a mers cu cel mic la medic. Se pare că situația a fost rezolvată, dar va trebui să meargă peste o lună de zile la un control pentru a se asigura că totul este bine.

''Am fost cu el la medic și lucrurile stau bine. Trebuie doar să revenim peste o lună la control'', a spus Simona Gherghe, care a vrut să împărtășească acest episod cu mămicile care o urmăresc, în cazul în care și alte femei s-au confruntat cu micuții lor cu astfel de probleme.