Simona Gherghe, anunț despre starea de sănătate a fiului ei! Ce se întâmplă cu băiatul: „Merg la spital”

Simona Gherghe se numără printre cele mai iubite și îndrăgite prezentatoare TV de la noi din țară, iar pe lângă publicul larg ce o urmărește zi de zi pe micul ecran la fiecare apariție de-a sa, vedeta a reușit să adune de partea ei și o comunitate generoasă de fani în mediul online.

Pe internet, în special pe Instagram, Simona Gherghe le povestește urmăritorilor aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Ei bine, așa s-a întâmplat și recent, căci Simona Gherghe le-a povestit internauților că fiul ei s-a trezit cu dureri de burtă și nu s-a simțit deloc bine și, îngrijorată fiind, prezentatoarea TV a decis ca Vlad să stea acasă, dar voia să-l ducă și la spital.

Moderatoarea TV a sunat medicul, i-a povestit totul, iar specialistul a sfătuit-o să-l lase pe băiețel în repaus, căci își va reveni, fapt ce s-a și întâmplat, iar acum Vlad se simte mai bine.

"Copilul ăsta s-a trezit dimineață cu dureri de burtică și a vomitat de câteva ori. Prin urmare a rămas acasă. Suntem bine, dar a fost horror.(...) S-a trezit din senin cu dureri de burtică și vomă în jet de vreo opt ori. Ne-am speriat foarte tare și am zis că anulez tot ce am pe ziua de azi și merg la spital. Am sunat-o pe doctorița lui și mi-a spus să-l las puțin pe repaus.(...) Așa a fost, a fost totul bine. Chiar el s-a trezit și a spus că nu mai este bolnav. A fost o zi așa..., ne adunăm și mergem mai departe.", le-a povestit Simona Gherghe fanilor din mediul online.

Simona Gherghe a vorbit despre hărțuire în mediul online

Simona Gherghe împărtășește aproape totul cu fanii din mediul online și, nu de mult, aceasta a deschis un subiect destul de sensibil pe Instagram, vorbind despre hărțuire. În calitate de mamă de fată, prezentatoarea TV a mărturisit că subiectul este destul de dureros, explicând că nu și-ar dori ca fiica sa să treacă printr-un astfel de episod.

Vedeta a mai precizat că ea nu a fost victima hărțuirii, însă a dorit ca, în final, în să le ofere și un sfat tinerelor care sunt la început de carieră, transmițându-le că trebuie să învețe să spună ”NU”, atunci când este cazul.

„Subiectul a fost deschis ieri la decernarea premiilor Gopo de actrița Viorica Vodă, care a mărturisit în fața publicului că a fost victima hărțuirii în cariera ei, în breasla ei. Hărțuirea există în România în toate domeniile. Și în cinematografie și în presă și în poliție, armată și peste tot. Din păcate, nu se vorbește despre treaba asta pentru că femeilor le este rușine să povestească pentru că nu ar fi crezute sau pentru că ar fi bagatelizate acest subiect, așa cum s-a întâmplat și aseară. Sunt mamă de fată și mă doare subiectul acesta, pentru că nu aș vrea ca fata mea să treacă prin această experiență. Credeți-mă că în ceea ce privește presa, breasla din care provin, știu multe povești, inclusiv de la Facultatea de Jurnalism. Despre profesori care folosesc astfel de tehnici ca să treacă examanele studentele și poate să continue în orice domeniu, dacă ai ghinionul să dai de un șef care îți refuză o promovare și vrea ceva în schimb și care îți refuză să apari pe sticlă și vrea ceva în schimb.Am fost o norocoasă, pentru că nu m-am întâlnit cu astfel de cazuri. Am lucrat cu oameni super decnți și cu profesioniști și trebuie să știi că există. Ce vreau eu să le transmit fetelor este să învețe să spună „Nu” , a spus Simona Gherghe pe rețelele de socializare.

