In articol:

Simona Gherghe a povestit care a fost cea mai grea perioada din viata ei

Simona Gherghe a decis să vorbească despre o perioadă dificilă din viața ei, despre cei aproape doi ani în care, deși își dorea să devină mamă, nu putea să rămână însărcinată. Fosta prezentatoare a emisiunii Acces direct povestește că a suferit enorm în acea perioadă, iar reacția oamenilor o întrista și mai tare.

”A fost o perioadă de aproape doi ani în care eu și soțul meu ne doream un copil, iar eu nu puteam să rămân însărcinată. Am făcut o grămadă de analize, încercam să găsesc răspunsuri. Mergeam la medicul ginecolog de 3,5, chiar de 6 ori pe lună, timp în care am făcut nenumărate ecografii, tratament de stimulare ovariană, numărătoare de foliculi, teste de ovulatie, asteptare si dezamăgire. Așteptarea aia cruntă în care îmi imaginam că am toate simptomele de sarcină, apoi deazamăgirea că nu reușeam să rămân însărcinată.

Soțul meu îmi spunea că suntem împreună indiferent de ce o să se întâmple. Până la urmă am rămas însărcinată și acum am doi copii, pe Ana care are 3 ani și pe Vald, de 1 an.

Citeste si: Surpriză totală! Câți români au murit în pandemie față de 2019 - evz.ro

Însă ceea ce vreau să vă spun e că m-am simțit stigmatizată în acea perioadă pentru că întrebarea permanentă a oamenilor era ”dar tu când faci un copil” și eu trebuia să fiu cu zâmbetul pe buze și să dau niște răspunsuri. Nu am putut să le povestesc, pentru mine era o foarte mare suferință. Ce să le fi spus? Că mă doare? Că nu știu să le răspund? Că m-am săturat să intre cu bocancii în chestiunea asta atât de intimă și dureroasă?”, este mărturisirea dureroasă pe care a făcut-o Simona Gherghe într-un video pentru un program de susținere a femeilor.

Citeste si: Simona Gherghe, decizie de ultima oră după ce și-a făcut testul pentru Covid-19! “Este decizia noastră...”

Simona Gherghe, fosta prezentatoare Acces direct, este mama a doi copii. Aici, alături de Ana

Citeste si: Simona Gherghe taie în carne vie! Iată ce a avut de spus fosta prezentatoare: ”Ce scuză ai?”

Simona Gherghe a renunțat la Acces direct după nașterea celui de-al doilea copil

În urmă cu mai bine de un an, Simona Gherghe a anunțat că renunță la televiziune, la Acces direct, emisiunea pe care o prezenta, pentru a se dedica familiei sale. Simona Gherghe a devenit mamă pentru prima dată când avea 39 de ani, iar pe Vlad, cel de-al doilea copil, l-a născut când avea 41 de ani.

Citeste si: Simona Gherghe, gravidă pentru a treia oară?! „Apelez la fertilizare in vitro...”

De altfel, recent, Simona Gherghe a fost întrebată de mai multe perosane dacă a apelat la fertilizarea in vitro pentru a avea copii, având în vedere că timp de aproape doi ani nu a rămas însărcinată. ”Ați făcut fertilizare in vitro? Întreb pentru că am 38 de ani și îmi doresc și eu bebe și n-a venit până acum”, este întrebarea la care Simona Gherghe a răspuns: ”Nu, am avut un pic de noroc”, lămurind astfel misterul dacă a făcut sau nu fertilizare in vitro.