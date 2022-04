Simona Gherghe, ieșire nervoasă, în direct: ”Încerc să mă calmez”. Noul concurent a scos-o din minți pe moderatoare: ”Fii atent, prietene”

In articol:

Simona Gherghe prezintă de ani buni un show matrimonial în cadrul căruia s-a întâlnit de nenumărate ori cu diverse situații. Acum, spre exemplu, noul concurent intrat în show a reușit să o șocheze prin ceea ce a spus.

Recent, din dorința de a cunoaște o posibilă viitoare soție, Manu a intrat în emisiunea prezenatată de Simona Gherghe având în spate o poveste care a uimit pe multă lume.

Citeste si: Simona Gherghe și-a privit copiii și a făcut o mărturisire la care mulți nu se așteptau: "Pentru profesia mea nu e un lucru bun"

Simona Gherghe [Sursa foto: Captură video ]

Simona Gherghe și-a ieșit din minți, în direct, la TV

Bărbatul, în vârstă de 36 de ani, are acasă o fetiță, dintr-o relație anterioară, iar o altă tânără, ultima parteneră, îl va face tată din nou peste doar două luni.

Cea din urmă a fost cea care a dat startul, în direct, unui dialog, între Simona Gherghe și Manu, foarte acid. Și asta pentru că tânără îl acuză pe concurent de violență domestică.

”El minte foarte mult, nu este deloc bărbatul blând și bun care vrea să pară, ci doar un bărbat agresiv, care atunci când nu iese ca el, recurge la violență”, a

fost mesajul trimis de viitoarea mămică.

Citeste si: Fiica lui Florin Salam, Betty, și-a făcut prima intervenție estetică: „Aleg să am grijă de mine”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

După destăinuirile fetei, prezentatoarea a preluat legătură, extrem de nervoasă, dorind să afle și adevărul celui din fața sa.

”Fii atent, prietene! Stai, eu încerc să mă calmez acum că… mamă… Nu trebuie să zâmbești așa, atotștiutor și zeflemitor. Ai bătut-o, eu atât vreau să știu?”, l-a întrebat Simona Gherghe pe Manu.

În replică, Manu s-a apărat cum a știut, aducând și el acuzații dure la adresa fostei iubite, dar a și recunoscut un fapt ce a șocat-o și intrigat-o pe Simona Gherghe.

”Știam că o să facă chestiile astea. Mi-a zis că dacă nu renunț la emisiune o să zică chestiile astea. M-a amenințat. Nu am bătut-o. Nu înseamnă că bați o femeie dacă-i dai o palmă. E genul de femeie agresivă, sare să dea în tine, am și martori. Asta a fost reacția mea, am greșit și-mi pare rău”, a spus Manu, în cadrul unei emisiuni TV.

La auzul unor astfel de mărturisiri, Simona Gherghe, un personaj monden care a pus mereu la zid actele de violență, a răbufnit.

Vedeta, fiind în șocul celor auzite, initial, l-a ironizat pe tânărul de 36 de ani, apoi a făcut o remarcă generală asupra situației din țara noastră, la capitolul violență domestică.

Simona Gherghe trage un semnal de alarmă și spune că orice faptă, oricât de mică ar fi, dacă implică agresiune, atunci, fără doar și poate, este considerată a fi un gest de violență.

Citeste si: Profesia i-a schimbat programul de familie Simonei Gherghe. Prin ce transformări au fost nevoiți să treacă copiii vedetei: „Nu au vrut să audă”

”Ce? Tu ești și mic și când ți-e așa de frică că vine o fată să-ți dea o palmă, tu un pachet de mușchi, ca să te aperi, când vezi o femeie.. spanc, i-am dat o palmă. Dar aia nu e bătaie. Tu consideri că dacă dai o palmă unei femei, nu e bătaie? Asta e mentalitatea dusă la nivel de masă în România pentru că, din păcate, spre rușinea noastră, nu este întâmplătoare statistica conform căreia România este pe locul trei la violență domestică în Europa. Pentru că sunt bărbați așa, ca tine, care consideră că dacă dau o palmă unei femei, nu e bătaie. Este un gest de violență”, a explicat Simona Gherghe.