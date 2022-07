Simona Gherghe, înlocuită de Gabriela Cristea! Telespectatorii nu o mai vor în emisiune: "De o răutate și aroganță de nedescris!"

In articol:

Simona Gherghe a lipsit azi din cadrul emisiunii matrimoniale pe care o moderează. Recent, Gabriela Cristea a anunțat că ea îi va ține locul vedetei în ediția de luni, iar fanii nu au întârziat să reacționeze.

"Te rugăm să rămâi tu!"

Gabriela Cristea s-a fotografiat în platoul emisiunii moderate de Simona Gherghe și a transmis că îi va ține locul acesteia pentru scurt timp. Anunțul făcut de vedetă a stârnit imediat reacții în mediul online, căci telespectatorii nu s-au ferit să facă comparații între cele două prezentatoare: "Mult mai bună decât Gherghe!", "Frumoasă, deșteaptă, ochii super! Are numai calități! A fost mereu preferata mea!", "Te rugăm să rămâi tu în locul Simonei Gherghe. Aceasta este de o răutate și aroganță de nedescris!", au fost doar câteva dintre comentariile celor de acasă.

Gabriela Cristea [Sursa foto: Instagram]

Simona Gherghe, mamă cu normă întreagă în spatele camerelor de filmat

Simona Gherghe are o carieră impresionantă și o familie minunată. Cu toate acestea, se pare că prezentatoarea TV reușește cu greu, uneori, să găsească un echilibru între viața profesională și cea personală. Vedeta a mărturisit recent, pentru un post de televiziune, că rolul de mamă vine la pachet cu multe responsabilități, iar acest lucru o ține ocupată mai tot timpul: "Sunt la o vârstă foarte, foarte dificilă. Ana are 5 ani și o lună, Vlad are 3 ani și o lună și cu oricine ar sta este foarte obositor, chiar și pentru orice adult, să îi gestioneze, pentru că trebuie tot timpul să aibă activități, mese, gustări și așa mai departe. Se joacă foarte mult, se iubesc foarte mult, se ceartă foarte mult, sunt foarte geloși unul pe altul, e așa un amalgam cu de toate.

De exemplu, Vlad acum e puțin răcit și a stat câteva zile acasă și permanent întreabă când vine Ana, normal că îi este dor de surioara lui, îi e dor de partenera lui de joacă. Ana, pe de altă parte, mă întreabă când vine și Vlad la grădiniță. Este un duo formidabil, asta pentru că fac și o groază de trăznăi împreună. Eu sunt mămoasa în familie. Ei sunt atașați de mine, normal, și de Răzvan, dar mai mult de mine pentru că eu fac mai multe lucruri cu ei, adică îi pregătesc dimineața de grădiniță, merg la culcare seara cu mine și tot așa. Eu sunt genul ăla de mamă cloșcă, trebuie să mai lucrez la treaba asta.", a declarat Simona Gherghe, pentru un post TV.

Copiii Simonei Gherghe [Sursa foto: Instagram]