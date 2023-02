Simona Gherghe, la capătul puterilor. Ce se întâmplă de luni bune în familia ei: „Am făcut tot ce a ținut de mine ca să fim bine”

In articol:

Simona Gherghe este iubită și apreciată de mulți români, iar cunoscuta prezentatoare TV are o comunitate generoasă de fani și pe rețelele de socializare, nu doar pe micul ecran. De asemenea, blondina îi ține la curent pe admiratorii ei cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute, așa cum a făcut și recent.

Blondina le-a mărturisit urmăritorilor de pe Instagram că a ajuns la capătul puterilor, din cauza valului de gripe și viroze, mai ales că micuții ei sunt mai mereu bolnavi, iar prin aceeași situație trece chiar și ea, având vocea răgușită de ceva timp.

Simona susține că a făcut tot ce a ținut de ea pentru a avea grijă de copiii ei, însă fără rezultat, așa că abia așteaptă să vină primăvara.

„Nu am mai vorbit de mult cu voi, dar sinceră să fiu suntem într-o perioadă care pare că nu se mai termină. Din viroză în viroză, în bronșită, în gripă, în tuse, toată lumea. Am senzația că ne pasăm virusurile de la unul la altul. Aștept să treacă valul ăsta și să fie mai frig, să se mai ducă din bolile astea ca să ne liniștim și noi și să fiu și eu puțin liniștită. Nu mă regăsesc deloc în perioada asta, am o răgușeală de care nu mai scap deloc.

Atâta vreme cât am fost cu copiii la schi în Italia și cât am stat foarte mult afară, nimeni nu a avut niciun fel de probleme, deși erau într-o colectivitate acolo, au făcut cursuri de schi împreună cu 16 copii italieni. Unii tușeau, alții aveau muci, în fine. Nu au luat absolut nimic, au fost bine că au stat afară, dar cum au intrat iarăși în încăperi nu reușim să mai găsim echilibrul de care am atâta nevoie. Sper să îmi recapăt și eu vocea așa cum este ea, pentru că și eu tușesc, am luat-o de la ei, de la Ana, ea a trecut de o bronșită și a rămas cu chestia asta.

Practic, v-am deranjat ca să mă plâng și eu pe umărul cuiva. Ideea e că copiii mei merg în colectivitate, dar în niciun an nu a fost atât de rău ca această toamnă și iarna asta. Probabil și pentru că noi suntem ieșiți de sub clopotul ăla unde am stat doi ani de zile cu mască, acasă, în izolare. Da, am încercat tot ce se putea pentru imunitate, știu că multe sunt praf în vânt, dar așa să mă asigur eu că am făcut tot ce a ținut de mine ca să fim bine. Aproape că nu-mi vine să cred că zic asta, dar hai cu primăvara”, a explicat Simona Gherghe pe rețelele de socializare.

Fiul Simonei Gherghe s-a îmbolnăvit după ce a intrat în colectivitate

În urmă cu câteva săptămâni, Simona Gherghe a povestit că fiul ei era, din nou, bolnav.

Deși ore întregi stătuse afară, în frig, atunci când întreaga familie a mers la munte, ei bine, micuțul s-a îmbolnăvit iar când a intrat în colectivitate.

”Cât am stat la munte a fost totul perfect. Deși erau afară în frig, 5, 6, 7 ore pe zi. A fost suficientă o zi, în colectivitate, ca să capete tusea asta. A mers o zi la grădi. O zi. Și tuse, tuse, tuse”, a scris Simona Gherghe, pe pagina sa de Instagram.

