Simona Gherghe, prima reacție după ce Mirela Vaida a fost atacată în direct! Ce a dezvăluit: „Știu bine locul, știu și oamenii...”

In articol:

Mirela Vaida a trecut prin momente cumplite în urmă cu o zi, în direct! Prezentatoarea tv a fost atacată de o femeie dezbrăcată, care a intrat în platou și a dat cu o cărămidă după ea.

Simona Gherghe a reacționat, după ce Mirela Vaida a fost atacată în direct

Vedeta s-a panicat teribil când a văzut ce i s-a întâmplat și a mărturist, cu lacrimi în ochi, că se teme pentru viața ei. Mai mult decât atât, Mirela Vaida a făcut o dezvăluire halucinantă: este amenințată de Magdalena Șerban, prin intermediul contului de socializare.

La scurt timp după ce a aflat ce s-a întâmplat cu colega ei, Simona Gherghe, fosta prezentatoare a emisiunii moderată acum de Mirela Vaida, a ținut să transmită un mesaj de încurajare, îngrozită de momentul pe care o țară întreagă l-a văzut în direct la televizor. ( Mirela Vaida, atacată cu pietre, în direct, de o femeie dezbracată! Imagini șocante au apărut la televizor)

Mirela Vaida, atacată în direct

”Mirela, știu că treci prin momente cumplite. Sper doar că puii tăi să nu fi văzut scena de ieri. Inima sus! O să fie bine! Suntem alături de voi.

Iar celor care cred că ce s-a întâmplat ieri, în direct, este un fake, le spun doar că breșe în securitate s-au văzut și la case mai mari, în cazul președinților. Nu te pui cu mintea unui om bolnav. E groaznică scena și da, nu e deloc normală situația, dar nu credeți în scenarii.

Știu bine locul, știu și oamenii de acolo și a fost o eroare de securitate. Și mai cred că cei de acolo vor fi mai în siguranță de acum încolo.Iar puterea unui gând bun ajută întodeauna”, a transmis Simona Gherghe pe rețelele de socializare.

„Ne-am intors in direct. Sunt in stare de soc, fac eforturi mari sa imi revin. Am fost atacata fix in momentul in care am intrat in direct. Dupa cum vedeti avem plaotul spart.

Avem un pietroi care trebuia sa fie in capul meu. Nu stim cine este doamna, a intrat dezbracata fix in momentul in care eu am iesit pe porti, deci a facut firul acestui atac foarte bine și tipa „sa imi dai banii”. Au imobilizat-o colegii mei și au acoperit-o cu o pătură și au chmeat poliția.

M-am interesat si colegii nu stiu cine este această doamnă. Am chemat politia, am luat un calciu sa pot sa ma calmez și sunt in soc realmete. Imi este frica pentru viata mea”, a declarat Mirela Vaida după momentul atacului.