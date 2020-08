In articol:

Simona Gherghe

Simona Gherghe se întoarce pe micile ecrane! Aceasta îi va lua locul Dianei Dumitrescu, după ce mai mulți responsabili cu emisiunea „Mireasa” ar fi decis că Diana nu este destul de potrivită pentru a prezenta emisunea, confrom jurnaliștilor de la Cancan.

Potrivit unor surse, șefii trustului de televiziune ar fi recurs la această idee în urma mai multor gafe pe care le-ar fi făcut Diana. Astfel, începând din luna septembrie a acestui an, Simona Gherghe va revei pe micile ecrane, spre fericirea multor fani care i-au simțit lipsa.

”Au decis să o pună pe liber după ce a gafat în câteva rânduri. Diana nu se descurca în postura de prezentatoare. Astfel, a fost înlăturată și în locul ei au adus-o pe Simona Gherghe. Nu se descurca deloc. Când a primit vestea, Diana a plâns minute în șir în culise”, a fost declarația unei surse, pentru Cancan.ro.

Simona Gherghe a renunțat la Acces direct după nașterea celui de-al doilea copil

În urmă cu mai bine de un an, Simona Gherghe a anunțat că renunță la televiziune, la Acces direct, emisiunea pe care o prezenta, pentru a se dedica familiei sale. Simona Gherghe a devenit mamă pentru prima dată când avea 39 de ani, iar pe Vlad, cel de-al doilea copil, l-a născut când avea 41 de ani.

De altfel, recent, Simona Gherghe a fost întrebată de mai multe perosane dacă a apelat la fertilizarea in vitro pentru a avea copii, având în vedere că timp de aproape doi ani nu a rămas însărcinată. ”Ați făcut fertilizare in vitro? Întreb pentru că am 38 de ani și îmi doresc și eu bebe și n-a venit până acum”, este întrebarea la care Simona Gherghe a răspuns: ”Nu, am avut un pic de noroc”, lămurind astfel misterul dacă a făcut sau nu fertilizare in vitro.