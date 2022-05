Simona Gherghe și-a sărbătorit fiica. Mesajul emoționant postat de prezentatoarea TV: „Ești o minune!”

In articol:

Simona Gherghe are motive de mare bucurie. Fiica ei a împlinit ieri 5 anișori, motiv pentru care i-a pregătit micuței o petrecere ca la carte. Prezentatoarea TV are doi copii minunați de care se bucură în fiecare zi, însă ieri a fost o zi foarte specială din viața lor de părinți, pentru că în data de 24 mai a venit pe lume prima lor fetiță, Ana.

Cu această ocazie specială, Simona Gherghe a postat un mesaj emoționant în mediul online pentru fiica sa.

Simona Gherghe are doi copii, însă, ieri, fetița ei cea mare, Ana, a împlinit vârsta de 5 ani. Prezentatoarea TV trăiește fiecare clipă la intensitate maximă atunci când se află în sânul familiei și nu ezită să împărtășeacă cu fanii ei din mediul online asemenea momente prețioase din viața lor ca părinți.

Simona Gherghe și-a sărbătorit fiica

Ieri, Simona Gherghe și-a serbat fiica, pe micuța Ana care a împlinit 5 ani. Fetița mai are un frățior pe nume Vlad care, recent, a împlinit 3 ani minunați de viață.

Micuța a avut parte de o zi de naștere fix pe placul ei, iar mama ei i-a transmis și un mesaj foarte emoționant cu această ocazie.

Simona Gherghe și familia sa [Sursa foto: Instagram]

„Anei, la 5 ani Ma uit la ea cum doarme. Stiu ca e nerabdatoare sa fie petrecerea ei, vorbeste de evenimentul asta de vreo doua saptamani. E inalta si supla ca o fir de papadie. Papadie… pentru ca eu o vad, inca, fragila. Ca atunci cand s-a nascut si era atat de mica, incat toata lumea se mira. Acum, e in grupa mare, la gradi si repetam de zor poezia care imi smulge lacrimi de fiecare data. “Din bratele mamei mele, micuta si sperioasa, Am ajuns la Miss in brate si ceream mereu acasa… Dar iata-ma, acum sunt mare!” Si la versul asta ma blochez eu si-mi inghit nodul din gat, pentru ca imi dau seama ca Ana mea, Nuchi a mea s-a facut MARE! La multi ani, iubirea iubirea noastra! Esti o minune!”, a scris Simona Gherghe pe Instagram.