Simona Gherghe și soțul ei au plecat singuri în vacanță. Cei doi au ales să se relaxeze fără copii

Una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV din țara noastră, Simona Gherghe, a plecat în vacanță împreună cu soțul ei, Răzvan Săndulescu.

Chiar dacă cei doi au o familie foarte frumoasă și își iubesc foarte mult copiii, de această dată cuplul a ales să se bucure de câteva zile de relaxare în doi.

Simona Gherghe se bucură de câteva zile de relaxare în Turcia. [Sursa foto: Instagram]

Simona Gherghe și soțul său, vacanță romantică în doi

De această dată, Simona Gherghe a ales o vacanță în străinătate, mai exact în Turcia, unde urmează să aibă parte de câteva zile frumoase alături de partenerul său de viață.

Cei doi se bucură de frumusețile locurilor și de ceea ce le oferă plaiurile turcești.

Așa cum și-a obișnuit urmăritorii, vedeta TV a postat pe Instagram o mulțime de fotografii și clipuri video din minunatul concediu.

Ieri, 22.08. 2022, cuplul a fost în Buyugada, o insulă aflată la mică distanță de Istanbul. Peisajul de acolo a cucerit-o cu desăvârșire pe vedetă.

Această vacanță a venit cu anumite îndoieli pentru prezentatoarea TV, și asta pentru că pentru că vedeta a mai fost în Turcia, însă a avut parte de o experiență foarte neplăcută din pricina cazării.

„Noi suntem în vacanță în Turcia. Cred că v-am mai spus că am venit așa cu destul de multe îndoieli în ceea ce privește Turcia și sistemul ăsta all inclusive, pentru că înainte să avem copiii, am mai fost de două ori și nu ne-a plăcut deloc.De la faptul că era prea cald până la mâncare, în fine, nu a fost ce trebuie. Însă, acum, este senzațional aici și nu resimțim deloc căldura. Pentru că grădina în care ne aflăm se află într-un parc și nu sunt țânțari. Până acum ne plăcea Grecia, însă acum ne place Turcia.”, a scris Simona Gherghe pe Instagram.