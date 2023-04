Simona Halep a păstrat tăcerea până acum, dar a răbufnit! A dezvăluit cum a ajuns, de fapt, substanța interzisă în organismul său?! S-au împlinit opt luni de când a fost suspendată

In articol:

Simona Halep a trecut prin momente de cumpănă în toamna anului trecut. Fostul numărul 1 mondial la tenis a fost depistată pozitiv la testul antidoping și astfel cariera sa a fost pusă în pericol.

Simona Halep, adevărul în cazul dopajului. Cum a ajuns să fie testată pozitiv cu o substanță total interzisă

Vedeta a analizat situația și a muncit din greu pentru a descoperi cum a ajuns substanța Roxadustat în organismul său.

Simona Halep a apelat la ajutorul specialiștilor pentru a stabili cum a ajuns să aibă în organism substanța interzisă care i-a pus cariera în pericol.

Vedeta a aflat că a existat o contaminare a unui supliment, motiv pentru care cantitatea de substanță era într-o măsură foarte scăzută în corpul său. Astfel, compania care produce aceste suplimente pe care le luat Simona Halep, a făcut o greșeală și le-a contaminat cu o cantitate mică de Roxadustat.

Citește și: Ce a spus Theo Rose despre Simona Halep?! Artista nu a stat prea mult să se gândească: „Să nu se înțeleagă greșit”

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Avertisment fără precedent din partea SUA! Lovitură pentru Kiev- stirileprotv.ro

Citește și: Simona Halep are din nou probleme! Tatăl tenismenei, pus la zid după ce a anunțat greșit data procesului de dopaj! ”Când suntem curați, mergem până-n pânzele albe”

„Am fost mereu atentă să verific toate componentele din suplimente. pentru a mă asigura că totul este autorizat. Nu aveam nicio idee la început de unde provine această substanță. Și apoi am vrut doar să îi rog pe experți să-mi explice cum s-a întâmplat și de unde am luat-o. După cum am spus, nu auzisem niciodată despre ea, așa că nu știam cum aș putea să o iau și, de fapt, cum ar putea fi în urină. După multă muncă, au aflat că a existat o contaminare, o contaminare a suplimentului și de aceea cantitatea era atât de scăzută în corpul meu.

O contaminare este atunci când cineva ia un supliment autorizat, dar compania care îl vinde face o greșeală și există o cantitate foarte mică de substanță care nu ar trebui să fie acolo. Experții au muncit mult pentru a găsi motivul acestei contaminări și au aflat că suplimentul a fost contaminat cu o cantitate foarte mică de substanță. Nu pot dezvălui încă numele experților, dar ambii sunt extrem de experimentați și fiecare dintre ei a constatat în mod independent că suplimentul a fost contaminat cu roxadustat. Am fost anunțată în octombrie că testul de urină din august a fost pozitiv. De atunci, am făcut 10 teste la rând și toate au fost negative, de sânge și urină în același timp”, a declarat Simona Halep, pentru publicația Tennis Majors.

Cum a reacționat Simona Halep când a aflat că a fost depistată cu Roxadustat? „A fost un șoc”

Simona Halep a mărturisit că a fost devastată atunci când a aflat că a fost depistată cu Roxadustat. Se întâmpla în octombrie, anul trecut. Vedeta recunoaște că nu știa nimic despre această substanță și a căutat imediat pe internet să vadă dacă este interzisă sau nu.

Citeste si: „Eu am avut-o mereu, sunt creativă.” Monica Tatoiu a dezvăluit aspecte neștiute despre viața ei intimă- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 27 aprilie 2023. Ce sărbătoare este azi?- stirilekanald.ro

Citeste si: Cum ar fi reacționat Kate Middleton când a aflat că Rose Hanbury, presupusa amantă a printului William participa la încoronarea regelui Charles al III-lea- radioimpuls.ro

Fostul numărul 1 mondial la tenis speră să fie audiată pe data de 28 mai, însă există o mare posibilitate să nu se întâmple acest lucru. Vedeta simte nevoia să vorbească cu publicul său pentru a fi cât mai aproape de el, lucru ce o face să se simtă în siguranță.

„A fost un șoc. Nu știam cum să mă descurc. Nu știam ce este roxadustat. Nu am mai auzit niciodată despre asta. Am intrat puțin pe net pentru a afla ceva despre asta. Am înțeles că este o substanță strict interzisă. Următorul pas este o audiere la sfârșitul lunii mai, 28, dar este un pas foarte fragil, pentru că ITF a spus că ar putea să o anuleze și pe aceasta. Dacă vor face asta, vor trece aproape opt luni de când am fost suspendată provizoriu pentru prima dată și cred că nu este corect să petrec opt luni fără a fi măcar judecată de tribunal. Din punct de vedere emoțional, întreaga perioadă nu a fost ușoară și am simțit doar nevoia să vorbesc cu voce tare fanilor mei, susținătorilor mei și, de fapt, întregului public”, a mai completat tenismena.

Simona Halep a descoperit motivul pentru care s-a găsit Roxadustat în organismul său [Sursa foto: Instagram]