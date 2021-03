Simona Halep, dezvăluiri neașteptate din viața privată! Le-a arătat fanilor o latură ținută ascunsă până-n prezent: ”Învăț să mă iubesc”

In articol:

Iar zilele trecute, Simona Halep a dezvăluit o parte a personalității sale într-o postare făcută pe conturile ei de socializare, cuvintele alese de jucătoarea de tenis fiind extrem de inspirate.

” Chiar și când nu sunt pe teren mă antrenez. Dar antrenamentul meu cu mine e mult mai blând, învăț să mă iubesc în fiecare zi și să îmi ofer libertatea de care am nevoie”, a notat Simona Halep. Dezvaluirea făcută de Simona Halep pare să arate că, după îndelungi eforturi, jucătoare de tenis a reușit să treacă peste blocajele mintale pe care le avea, uneori, pe teren, în meciurile importante pe care le avea de susținut și pe care, deși cotată cu prima șansă, le pierdea inexplicabil.

Simona Halep e fericita

De altfel, ce ceva vreme încoace, Simona Halep pare să fi lucrat enorm la partea psihică din sportul de performanță și, normal, rezultatele se și văd cu prisosință, jucătoarea noastră reușind să intre în clubul select al sportivelor care au reușit ca, în ultimii șapte ani, să fie o prezență constantă în top 10 WTA.

”Scopul meu nu a fost să câștig un anumit turneu, chiar dacă vorbim de cele de Grand Slam. Bineînțeles că orice jucătoare vrea să câștige un turneu de Grand Slam. Eu mi-am dorit asta foarte mult, cum mi-am dorit și să fiu numărul 1 mondial. Dar aceste lucruri au venit la pachet, cred că de asta am putut să fiu constantă pe parcursul anilor. Mentalitatea mea ca jucătoare a fost ca tot timpul să fiu suficient de bună astfel încât să am rezultate. Nu m-am concentrat pe anumite turnee. M-am concentrat în fiecare săptămână pe munca depusă, pe a mă oferi acestui sport. Tot ce am făcut de când am împlinit 14 ani a fost pentru tenis, iar obiectivul meu a fost să aflu cât de bună pot deveni. Caut perfecțiunea, asta este sigur. Dar în același timp, știu că perfecțiunea nu există. Așa că aș putea să îmi accept imperfecțiunile și să încerc să mă apropii de perfecțiune”, spunea Simona Halep.

Simona Halep, milioane din tenis

Simona Halep are în total o avere de 47 de milioane de euro, mai mare cu 10 milioane decât anul trecut, potrivit Top 300 Capital. Câștigurile campioanei noastre sunt din sport, imobiliare și contracte publicitare. Fostul lider WTA se află pe locul 140 în top 300 cei mai bogați români realizat de Capital, însă e pe locul 5 într-un clasament exclusiv al persoanelor de sex feminin. Cu toate acestea, Simona Halep ocupă primul loc din punctul de vedere al averii acumulate din sport, din România.

Simona Halep, fericită alături de Toni Iuruc

Relația cu Toni Iuruc a făcut-o pe Simona Halep, pentru prima oară, să fie, cu adevărat, liniștită că visurile ei din copilărie vor deveni realitate. ”Ea, înainte de Toni, era stresată când venea vorba de întemeierea unei familii. Este visul ei din copilărie, și-a dorit întotdeauna să se vadă în rol de soție și de mamă. Acum, de când e cu Toni, știe că i se va îndeplini visul și, probabil de aceea, este mult mai relaxată.

Simona Halep, relatie perfecta cu Toni iuruc

Iar asta se vede și când vine vorba de sport, de performanță, reușește să intre în teren mai relaxată și mai focusată ca oricând. Probabil de aceea va avea, acum, în următoarea perioadă, și performanțe de ținut minte”, ne-a spus un apropiat de-al Simonei Halep, lucru care, de altfel, se și observă, campioana noastră având grijă să fie însoțită pe la toate turneele de Toni Iuruc.