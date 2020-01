Simona Halep în sferturi la Australian Open este un eveniment care va începe peste puţine ore. Simona joacă miercuri dimineață, de la ora 02:00, cu Anett Kontaveit (24 de ani, 31 WTA) în sferturile Australian Open 2020, câștigătoarea meciului urmând să o înfrunte în semifinale pe învingătoarea din duelul Garbine Muguruza - Anastasia Pavlyuchenkova. (vezi ce a spus Simona despre decesul lui Kobe Bryant)

Halep și Kontaveit s-au întâlnit de două ori în circuitul WTA, Simona câștigând de fiecare dată. Ambele meciuri au avut loc în 2017.

Simona Halep în sferturi la Australian Open. La ce oră joacă Halep cu Kontaveit

La Miami, Halep a câștigat 6-3, 6-0, iar la Roma s-a impus cu 6-2, 6-4. Meciul disputat de Simona Halep cu estona Anett Kontaveit va fi primul din sesiunea de dimineață de pe Rod Laver Arena și va fi transmis de Eurosport. După ce a învins-o în turul anterior pe belgianca Mertens, Halep a mărturisit că a avut probleme fizice la turneul de la Adelaide, cu o săptămână înainte de Austalian Open.

Simona Halep în sferturi la Australian Open: "Mi-am recuperat tonusul"

„Întra-devăr, am fost un pic dărâmată acolo, iar când am venit aici, la Melbourne, simțeam oboseală. Nu știu de ce. Poate pentru că mă stresez prea mult, de aceea pierd energie", a spus ea în conferința de presă. „Apoi, după primul tur de aici, mi-am recuperat tonusul, am observat că jocul meu merge la un nivel superior. Acum mă simt bine, corpul meu se simte bine, și odată ce am realizat acest lucru, am început să fiu mai pozitivă și să joc cu plăcere”, a declarat Simona Halep.

„Simona Halep e o jucătoare grozavă. Are, evident, mai multă experiență. Simona este una dintre jucătoarele cu cea mai bună deplasare pe teren. Aplică o presiune neobosită! Poate întoarce orice meci într-o înfruntare cu adevărat fizică. Nu are slăbiciuni majore în joc! Știe cum să câștige în stil mare. Sunt multe provocări în față, în același timp însă, cred că e un meci mai frumos de jucat pentru Anett. Și ea poate fi periculoasă”, a declarat Nigel Sears, antrenorul lui Kontaveit.