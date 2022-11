Simona Halep, mesaj pentru fanii săi, după ce a fost acuzată oficial de dopaj. Tenismena, extrem de sinceră: „Oriunde ai merge...”

In articol:

Chiar dacă nu trece prin cea mai bună perioadă a vieții sale, după ce a fost acuzată oficial de dopaj, Simona Halep găsește puterea să zâmbească.

Mai mult decât atât, sportiva vrea să le transmită și urmăritorilor săi starea de bună dispoziție, așa că le-a transmis acestora un mesaj încărcat cu energie pozitivă.

Simona Halep [Sursa foto: Instagram]

Simona Halep, îndemn pentru cei care o iubesc

Simona Halep se află în mijlocul celui mai mare scandal din cariera ei sportivă. Vedeta a fost testată pozitiv la Roxadustat, o substanță care este interzisă de către legile WADA.

Ultimul an nu a fost deloc unul ușor pentru vedetă, mai ales că a trecut și prin divorțul de Toni Iuruc, care a zguduit showbiz-ul românesc, în special pentru că

aceștia au ales să o ia pe drumuri separate la doar un an după ce au spus marele DA.

Chiar dacă viața i-a dat lovitură după lovitură, tenismena găsește puterea interioadă de a zâmbi din nou. Aceasta este pozitivă și vrea să îi motiveze și pe cei care o urmăresc, așa că a transmis un mesaj tuturor celor care o urmăresc.

„Oriunde ai merge, ia și zâmbetul cu tine”, a scris sportiva pe Instagram, unde a postat și o poză în care aceasta zâmbește.

Momentan, Simona Halep a fost suspendată din tenis și nu mai are voie să participe la jocuri. Această decizie a fost luată de către oficialii internaționali din domeniu după ce fostul număr 1 WTA a fost testată pozitiv la Roxadustat, chiar în cadrul US Open.

Sportiva a anunțat cu tristețe că a picat testul anti-doping pe data de 21 octombrie 2022.

Simona Halep pare că este din ce în ce mai optimistă în ultima perioadă. [Sursa foto: Instagram]

„Este cel mai mare șoc din viața mea.De-a lungul întregii mele cariere, ideea de a trișa nu mi-a trecut niciodată prin minte, e total în opoziție cu valorile cu care am fost educată. Mă simt complet confuză și trădată. Voi lupta până la sfârșit să dovedesc că n-am luat niciodată intenționat o substanță interzisă și am încredere că mai devreme sau mai târziu adevărul va ieși la iveală. Nu e despre titluri sau bani, e despre onoare și povestea de dragoste pe care am dezvoltat-o cu tenisul în ultimii 25 de ani”, a fost o parte din mesajul pe care l-a transmis la acea vreme Simona Halep, pe rețelele de socializare.