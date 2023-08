”Simona Halep nu s-a dopat niciodată intenționat”! Ultimele informații înainte de verdictul dat de ITIA! Fostul ei antrenor, Andrei Pavel, a spus tot adevărul

In articol:

Andrei Pavel a spus clar că Simona Halep nu s-a dopat niciodată intenționat și menționează că este nevinovată.

Andrei Pavel crede că a tenismena a avut motive strict personale să o facă!

Situația în care se află Simona Halep în acest moment pare a fi fără ieșire. Suspendată provizoriu din toamna trecută, după ce a fost depistată cu Roxadustat în organism, chiar după eliminarea dn primul tur de la US Open, tenismena din România așteaptă ca agenția internațională (ITIA) să îi dea totuși un verdict pozitiv.

Până atunci, Andrei Pavel, cel care a pregătit-o o bună perioadă de timp pe Simona, a vorbit deschis despre cazul de dopaj în care românca este implicată. El recunoaste că a fost șocat în momentul în care a auzit că Halep a consumat substanțe interzise, dar consideră că dacă ea ar fi făcut acest lucru, cu siguranță, nu a dorit să își sporească performanțele din teren, ci ar fi apelat la acestea din motive strict personale.

Citește și: Simona Halep pe final de carieră? WTA a confirmat în miez de noapte vestea: „Suntem responsabili pentru a-i trage la răspundere pe cei care nu ne respectă sportul”

„Am auzit o grămadă de conspirații despre Simona Halep”! Ce spune Andrei Pavel despre teoriile din tenis

Andrei Pavel, și el unul dintre cei mai buni tenismeni pe care i-a avut România, susține că, în multe situații, există teorii care îi pun sportivii într-o lumina nefavorabilă.

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: Mia Khalifa, pictorial incendiar la malul mării. Vedeta a stârnit furori cu ultimele sale postări| FOTO- stirileprotv.ro

„Eu am auzit o grămadă de conspirații despre Simona Halep, dar gândiți-vă că eu am auzit o grămadă de conspirații și despre meciurile mele, că aș fi vândut nu știu ce partidă. Pe vremea mea, se scria că Andrei Pavel e sub influența pariurilor și tot felul de lucruri de care habar nu aveam.

Nu am de unde să știu ce e acolo, dar din punctul meu de vedere e o nebunie. Sper să afle ce s-a întâmplat, dar eu n-am nicio bază să spun ceva concret. Tot ce pot să spun este că ea nu s-a dopat niciodată intenționat, nu a făcut-o pentru tenis, pentru performanță, ci pentru niște lucruri personale, după părerea mea”, a spus Andrei Pavel, în cadrul podcastului SportCast.

Simona Halep, la pământ! Final de carieră pentru marea sportivă din România? Verdictul va fi dat pe 14 august! ”Va fi scoasă din clasamentul WTA!”

Andrei Pavel:”Ar fi o gură de aer ca Simona Halep să joace la US Open”

Andrei Pavel este surprins că Agenția Internațională de Integritate a Tenisului amână să dea verdictul, în condițiile în care Simona Halep este pe lista ultimului Grand Slam al anului, cel din Statele Unite, în plus, și alte campioane s-au întors pe terenul de tenis.

Citeste si: “Suntem în 2023! Nu mai este o rușine să te desparți!” Prima declarație a Cristinei Șișcanu, în privința zvonurilor despre divorțul de Mădălin Ionescu!- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Imagini din noaptea crimei de la Mangalia, surprinse de camerele de supraveghere. Ce a făcut Loredana după ce a abandonat cadavrul Alinei Ciobanu?- stirilekanald.ro

Citeste si: Cauza morții lui Robbie Robertson, liderul trupei The Band- radioimpuls.ro

„Nu înțeleg de ce nu e decizia deja luată, de ce o prelungesc atât de mult. Am văzut că e înscrisă la US Open, am văzut că se antrenează. Ar fi o gură de aer să joace la US Open. Sper să revină pe terenul de tenis, am văzut că a revenit și Caroline Wozniacki. M-a surprins foarte multe toată povestea asta cu dopingul”, a comentat Andrei Pavel pentru aceeași sursă.

Simona Halep nu s-a dopat intenționat! Ce mânca de obicei tenismena din România, după spusele lui Andrei Pavel

Andrei Pavel susține că Simona Halep nu s-a dopat intenționat, mai ales că îi cunoaște foarte bine modul în care alege programul de masă nutrițional!

”Cât am fost antrenorul ei, ea mânca foarte simplu, foarte normal. Îi plăceau puiul, piureul de cartofi, tiramisu ca prăjitură, lucruri foarte simple. Iar în ceea ce privește vitaminizarea, era și mai simplu, foarte simplu, nu era nimic științific.

Lua niște batoane Isostar, care au prea mult zahăr în ele. După mine, nu sunt performante. Lua vitamine simple și, cu toate astea, abilitatea ei pe teren era maximă. Făcea pregătire fizică foarte bună, intensitatea ei era maximă. Să aud că s-a dopat a fost o surpriză imensă”, a conchis ”Cneazul” la podcastul SportCast.