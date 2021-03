Simona Halep, răsfăț total! Vedeta tenisului mondial se îndulcește ca să îi treacă supărarea că nu poate juca la câteva turnee

In articol:

Mai mult decât atât, Simona Halep a ”marcat” o nouă performanță mondială, jucătătoarea de tenis de origine română reușind să se mențină pe podiumul mondial pentru 60 de săptămâni la rând.

''Din nefericire, nu mă simt bine la sută la sută la spate şi am luat decizia dificilă să mă retrag de la @DDFTennis (turneul din Dubai, n. red.). Am amintiri foarte frumoase de la câştigarea titlului WTA cu numărul 20 la Dubai, anul trecut, aşa că sunt dezamăgită că nu voi putea să îmi apăr titlul. Aştept cu nerăbdare să revin anul viitor'', a scris Simona Halep pe conturile ei de socializare.

Cu toate acestea, în ciuda faptului că Simona Halep a jucat ultimul meci la data de 16 februarie, în sferturile de la Australian Open,, între timp, nicio rivală n-a reuşit să-i ameninţe locul în ierarhia WTA. Astfel, Simona Halep, care a ajuns în această zonă a ierarhiei la data de 19 ianuarie 2020, a reușit performanța ca, timp de 60 de săptămâni nu se afle niciodată mai jos de locul 3 WTA pe care îl ocupă şi astăzi.

Simona Halep se pregateste de turnee grele

Iar o asemenea performanță trebuie marcată așa cum se cuvine, motiv pentru care Simona Halep, probabil alături de Toni Iuruc, partenerul ei de viață, s-au răsfățat, zilele trecute, cu ceva dulce, în București, la un restaurant de lux din partea de nord a Capitalei.

Și, parcă pentru a-i transmite un mesaj cât se poate de explicit antrenorului ei, australianul Darren Cahill, Simona Halep a avut grijă ca fotografia cu pricina să ajungă și la el, momentul în care se înfrupta din prăjitura comandată fiind unul în care a arătat lumii o altă figură, cea a unei fetițe care se bucură de ceva... delicios.

În altă ordine de idei, acest răsfăț culinar pare să fie ultimul pentru Simona Halep, jucătoarea noastră de tenis anunțând că va relua perioada competițională. ” Mă duc la Miami. O să plec săptămâna viitoare. Îmi doresc tare mult să pot face câteva meciuri bune, pentru că am nevoie de meciuri oficiale. Am avut acum din nou o lună de pauză. Vreau să joc bine, vreau să fiu atentă pe ce am de făcut pe teren”, a spus Simona Halep la Digi24.

Simona Halep s-a rasfatat cu o prajitura

Simona Halep, fericită alături de Toni Iuruc

”Chiar și când nu sunt pe teren mă antrenez. Dar antrenamentul meu cu mine e mult mai blând, învăț să mă iubesc în fiecare zi și să îmi ofer libertatea de care am nevoie”, a notat Simona Halep. Iar rezultatul se vede și în tenis, dar și în relația pe care o are alături de bărbatul pe care îl iubește.

Relația cu Toni Iuruc a făcut-o pe Simona Halep, pentru prima oară, să fie, cu adevărat, liniștită că visurile ei din copilărie vor deveni realitate. ”Ea, înainte de Toni, era stresată când venea vorba de întemeierea unei familii. Este visul ei din copilărie, și-a dorit întotdeauna să se vadă în rol de soție și de mamă. Acum, de când e cu Toni, știe că i se va îndeplini visul și, probabil de aceea, este mult mai relaxată. Iar asta se vede și când vine vorba de sport, de performanță, reușește să intre în teren mai relaxată și mai focusată ca oricând. Probabil de aceea va avea, acum, în următoarea perioadă, și performanțe de ținut minte”, ne-a spus un apropiat de-al campioanei Simona Halep, lucru care, de altfel, se și observă, campioana noastră având grijă să fie însoțită pe la toate turneele de Toni Iuruc.