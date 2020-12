Simona Halep renunță la carieră pentru a deveni antrenor?! Dezvăluiri neașteptate la sfârșit de an: „Am făcut un pas înapoi și...”

Simona Halep a vorbit despre planurile de viitor și a transmis un mesaj emoționant la sfârșit de an.

Simona Halep a avut, fără doar și poate, un an 2020 foarte bun, cu toate că nu a reușit să câștige și un titlu de Grand Slam și să încheie sezonul pe locul 1 WTA. Acum, la sfârșit de an,frumoasa sportivă a transmis un mesaj emoționant pe contul de socializare , acolo unde a ținut să vorbească despre încercările anului care a trecut!

Simona Halep a vorbit despre retragere!

Pandemia de COVID-19 ne-a pus pe toți la încercare, dar pentru sportivi a fost cu atât mai dificil cu cât, la un moment dat ei au fost nevoiți să își pună activitățile pe pauză!

„2020... ce să spun? A fost unul dintre cei mai dificili ani din viețile noastre! Când mi s-a luat tenisul, am făcut un pas înapoi și mi-am dat seama cât de recunoscătoare sunt că pot juca sportul pe care îl iubesc cel mai mult! Am fost mândră să revin și să câștig 2 titluri, pentru a construi o serie de victorii și pentru a ajunge ăn top 4 pentru al 7-lea an consecutiv.

Simona Halep renunță la carieră?

Vreau să mulțumesc echipei mele pentru toată muna depusă și pentru sacrificiile făcute în acest an. Nu a fost ușor, dar am învățat cu toții multe! Abia aștept să vă văd pe toți în sezonul 2021”, a scris Simona Halep pe Instagram.

În urmă cu doar câteva zile, Simona a vorbit și despre posibilitatea de a deveni antrenoare după ce se retrage din tenis. Deși susține că ar fi un bun pedagog, sportiva nu știe dacă ar putea să fie o bună antrenoare, pentru că, susține ea, nu are suficient de multă răbdare. Cu toate astea, nu se știe ce va decide odată ce se va retrage. (Simona Halep se apropie de titulul de „cea de-a treia cea mai bogată jucătoare din istoria tenisului”)

„Aș fi un bun pedagog, pentru că asta îmi doresc și de la antrenorii mei. Îmi place comunicarea, chiar dacă uneori nu comunic destul de bine. Aș putea fi un bun pedagog, dar nu știu dacă aș putea fi o bună antrenoare.

Nu am răbdare nici cu mine, nu știu cum ar putea să fie cu ceilalți sportivi. Și, cum am spus mai devreme, nu-mi place să analizez tenisul, îmi place să-l joc și să-l simt. Dacă mi-ar plăcea în viitor să fiu antrenoare, cu mare drag”,a declarat Simona Halep pentru Digi Sport.

Simona Halep se pregătește de nunta cu Toni Iuruc

Simona Halep se iubește de ceva timp cu Toni Iuruc, iar cei doi îndrăgostiți se pregătesc să facă pasul cel mare, mai ales că au și acordul părinților tenismenei.

Surse din apropierea celor doi au dezvăluit pentru WOWbiz.ro în urmă cu ceva timp că evenimentul va avea loc cât mai repede posibil, dar nu se știe exact data pentru că pandemia de coronavirus a dat tuturor planurile peste cap. Cert este că sportiva va ajunge în fața altarului cu alesul ei.

”Simona a vorbit cu părinții ei, singurele persoane de părerea cărora chiar ține cont, iar ea le-a spus că chiar îl iubește pe Toni Iuruc. În acel moment, tatăl Simonei i-a spus clar că el nu are nicio problemă să fie cu Toni și că, dacă se iubesc, ar fi cazul să facă nunta.

Simona Halep si Toni Iuruc

Iar Simona a spus că abia așteaptă. Vor face nunta cât de repede va fi posibil, cum se vor mai liniști lucrurile cu privire la coronavirus, cum se va permite ca o petrecere să aibă mai mulți oameni. Se iubesc, nu văd viitorul unul fără celălalt, iar Simona Halep este mai fericită ca niciodată de când sunt împreună.

Așa că, acum, urmează să anunțe logodna, cât de repede, iar apoi, probabil, la câteva luni după, se va organiza și nunta, așa cum prevăd și tradițiile machedonești. Pentru că Simona și familia ei doresc să organizeze nunta conform tradiției, iar asta înseamnă că va fi multă lume la eveniment”, ne-au spus sursele citate anterior.