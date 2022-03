Simona Halep s-a retras din turneul de la Miami! Decizia, luată pe ultima sută de metri: „O veste cu adevărat dezamăgitoare”

In articol:

Simona Halep are în spate o carieră de succes și în plamares victorie după victorie. Însă drumul ei spre a fi numărul unu mondial în tenis a fost presărat și cu momente grele.

Prin astfel de clipe trece chiar și acum tenismena.

Românca, locul 19 WTA, pe ultima sută de metri, înaintea turului doi pe care trebuia să-l joace cu australianca Daria Gavrilova Saville, locul 249 WTA, și-a anunțat retragerea din turneul de la Miami.

Simona Halep s-a retras din turneul WTA 1.000 de la Miami

Sportiva și-a anunțat fanii de pe rețelele de socializare că, din cauza unei accidentări pe care a suferit-o în timpul meciului de la Indian Wells, a fost nevoită să ia acum această grea decizie.

Astfel, pentru că durerea pe care o resimte la piciorul stâng a împins-o până în punctul de a-și face un RMN, în urma căruia a primit un diagnostic nefast, pentru a-și reveni, Simona Halep are nevoie acum de trei

săptămâni de pauză.

Așadar, spune ea, deși vestea estea una dezamăgitoare, fanii tenisului nu o vor mai vedea în competițiile de la Miami, Charleston și Fed Cup.

Însă chiar și așa, deși renunțat la un mare vis, Simona Halep se arată încrezătoare în viitorul apropiat și spune că sezonul viitor o va prinde în cea mai bună formă a sa, exact așa cum și-a și început anul.

”Bună, în timp ce mă antrenam ieri în Miami, am simțit o durere ascuțită la piciorul stâng. M-am luptat cu coapsa de la semifinala de la Indian Wells și am sperat că se va îmbunătăți. Corpul meu are nevoie de timp pentru a se vindeca și, drept urmare, voi fi în afara competiției timp de trei săptămâni. Asta înseamnă că a trebuit să iau o decizie foarte grea, aceea de a renunța la Miami, Charleston și Fed Cup. Deși mi se pare o veste cu adevărat dezamăgitoare de împărtășit, îmi păstrez încrederea și sunt motivată să fac totul pentru a fi pregătită pentru sezonul de turnee pe zgură”, a fost mesajul lansat în online de Simona Halep.

Acum, în locul Simonei Halep, în competiție intră pe tabloul principal de la Miami o altă jucătoare, care inițial nu s-a clasificat la turneu.