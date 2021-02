Simona Halep și Toni Iuruc, imaginea zilei de la Australian Open 2021! Daren Cahill s-a amuzat teribil

In articol:

Și, cum este extrem de relaxată, Simona Halep este și pusă pe șotii, lucru surprins de altfel de presa australiană, vedeta tenisului mondial găsindu-și timpul necesar pentru a se distra cu Toni Iuruc, partenerul ei de viață, și cu Daren Cahill, antrenorul ei din

ultimii ani.

Mai exact, chiar înainte de meciul câștigat și care i-a asigurat accederea în sferturile de finală ale Gippsland Trophy, Simona Halep a avut grijă, ca o adevărată iubită foarte atentă, de Toni Iuruc. Cum în Australia este, în această perioadă, vară și este extrem de cald, Simona Halep l-a chemat la vestiare pe Toni Iuruc și, sub privirea amuzată a lui Daren Cahill, l-a dat cu cremă care să îl protejeze de soare, partenerul de viață al vedetei din tenis având de stat, în tribune, pentru a-și încuraja iubita.

Toni Iuruc a stat cuminte cat s-a ocupat Simona Halep de el

De altfel, de-a lungul meciului, Simona Halep a apelat în mai multe rânduri

la un spray care o proteja de căldură și o revigora, iar rezyultatul nu s-a lăsat așteptat, ea reușind să câștige în minumum de seturi și, astfel, să își asigure un cec de 8.770 dolari şi 100 de puncte WTA.

Daren Cahill și Simona Halep se țin de glume, în Australia

La finalul partidei, sportiva noastră a fost întrebată care este secretul colaborării cu Darren Cahill, iar cei doi au oferit un nou moment memorabil.

Simona Halep a părut surprinsă de întrebare, s-a uitat în tribune şi a întrebat:. Amuzat, antrenorul australian a răspuns printr-un gest sugestiv: "Berea"., a mai spus Simona Halep, întrebată fiind ce lucruri a învăţat de la australieni.

Simona Halep, însoțită la Australian Open 2021 de Toni Iuruc

Relația cu Toni Iuruc a făcut-o pe Simona Halep, pentru prima oară, să fie, cu adevărat, liniștită că visurile ei din copilărie vor deveni realitate. ”Ea, înainte de Toni, era stresată când venea vorba de întemeierea unei familii. Este visul ei din copilărie, și-a dorit întotdeauna să se vadă în rol de soție și de mamă. Acum, de când e cu Toni, știe că i se va îndeplini visul și, probabil de aceea, este mult mai relaxată. Iar asta se vede și când vine vorba de sport, de performanță, reușește să intre în teren mai relaxată și mai focusată ca oricând. Probabil de aceea va avea, acum, în următoarea perioadă, și performanțe de ținut minte”, ne-a spus un apropiat de-al Simonei Halep, lucru care, de altfel, se și observă, campioana noastră având grijă să fie însoțită pe la toate turneele de Toni Iuruc.

Simona Halep a incercat sa scape de caldura din Australia

Simona Halep vrea la Olimpiadă

”Tot ce am făcut de când am împlinit 14 ani a fost pentru tenis, iar obiectivul meu a fost să aflu cât de bună pot deveni. Caut perfecțiunea, asta este sigur. Dar în același timp, știu că perfecțiunea nu există. Așa că aș putea să îmi accept imperfecțiunile și să încerc să mă apropii de perfecțiune. Poate că încercarea de a atinge perfecțiunea m-a făcut să-mi depășesc limitele. Am ambiție la fiecare turneu pe care îl joc. Am spus mereu că fiecare turneu este important pentru mine și că nu consider unele turnee ca fiind mai importante decât altele. Așa că atunci când merg la un turneu, vreau să dau 100%. Acum nu știu ce se va întâmpla săptămâna viitoare, așa că trebuie să fiu 100% concentrat pe ce ai în acea săptămână. Am învățat anul trecut că trebuie să trăiești fiecare zi. Principalul meu obiectiv este să obțin o medalie la Jocurile Olimpice, să merg acolo și să pot concura la cel mai înalt nivel, dar toate turneele la care voi juca reprezintă obiective pentru mine”, a spus Simona Halep.