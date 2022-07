Simona Halep și Toni Iuruc se pregătesc să meargă în fața altarului. Cei doi au stabilit data nunții: "Sperăm să fie ceva cu totul deosebit!"

In articol:

Simona Halep și Toni Iuruc s-au căsătorit civil pe 15 septembrie 2021, iar acum sunt mai pregătiți ca oricând să-și jure iubire veșnică și în fața lui Dumnezeu. Într-un interviu recent, pentru fanatik.ro, soțul tenismenei a anunțat că nunta va avea loc în toamna acestui an, într-o locație spectaculoasă.

Toni Iuruc: "În noiembrie facem nunta la Sinaia!"

Simona Halep și Toni Iuruc au decis să facă cununia religioasă anul acesta, în noiembrie, după ce în toamna anului trecut au spus cel mai hotărât "DA" din viața lor.

Dacă petrecerea de atunci a fost organizată cu mare fast, într-un local de lux din Mamaia, tenismena și soțul ei au hotărât ca următorul eveniment să aibă loc într-o zonă de munte, la Cazinoul Sinaia, acolo

unde s-a căsătorit și fostul principe Nicolae:, a declarat Toni Iuruc, pentru sursa citată.

Simona Halep se visează mămică în viitorul apropiat

Chiar dacă a dezvăluit că momentan vrea să se axeze pe carieră, Simona Halep nu exclude posibilitatea de a deveni mamă cât mai curând. Celebra tenismenă a mărturisit că își dorește o familie numeroasă, cu trei copii: "Eu îmi doresc trei copii, dar cred că vor fi doi. Nu am timp pentru trei copii. Anul viitor va fi nunta tradiţională, cea de la biserică. Am timp suficient să aleg rochia de mireasă… Un an mai exact! Încă nu știu de care să îmi iau, una voluminoasă sau una mai simplă!", declara Simona Halep într-un interviu mai vechi, pentru prosport.ro.

