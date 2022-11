Simona Halep urmează să fie audiată. Când va avea loc prima înfățișare în cazul scandalului de dopaj?

In articol:

După ce a fost suspendată temporar de Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA) în urma unui test anti-doping, Simona Halep urmează să dea și declarații în fața unui for independent de soluționare a litigiilor din sport. Într-un interviu recent, pentru gsp.ro, ITIA a făcut primele precizări referitoare la audierea sportivei în scandalul de dopaj.

Când urmează să fie audiată Simona Halep?

Simona Halep mai are de așteptat până ce va fi audiată în scandalul de dopaj, în care a fost implicată la sfârșitul lunii octombrie. Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA) a transmis marți, pentru sursa citată, că nu a fost confirmată încă data când sportiva va ajunge în fața reprezentanților care se ocupă cu soluționarea litigiilor din sport: "Nu există încă o dată confirmată. Audierea va fi convocată de o organizație independentă, Sports Resolutions, care va decide componența juriului și va confirma detaliile.", a transmis ITIA, potrivit sursei menționate.

"Nu vom confirma data audierii sau audierilor, dar vom comunica rezultatul final atunci când va fi cunoscut.", mai anunță ITIA, cu privire la situația Simonei Halep.

Reamintim faptul că Simona Halep a postat pe 21 octombrie un mesaj prin care comunica faptul că a fost depistată pozitiv cu substanța Roxadustat, o substanță interzisă în tenis:

În fața unei astfel de situații, mă simt confuză și trădată. Voi lupta până la final să demonstrez că nu am luat niciodată conștientă o substanță interzisă. Am încredere că, mai devreme sau mai târziu, adevărul va ieși la iveală. Nu este vorba despre titluri sau despre bani. E vorba despre onoare, despre dragostea pentru tenis pe care o am de 25 de ani.", a scris Simona Halep pe contul personal de Instagram, la aflarea veștii că a picat testul anti-doping.