Simona Hapciuc de la Survivor România, dezvăluiri dureroase. Tatăl copilului său i-a cerut să facă avort. „Dacă alegi copilul, o să rămâi singură”

In articol:

Simona Hapciuc de la Survivor România și-a deschis sufletul telespectatorilor și a povestit în cadrului show-ului sportiv de la Kanal D trauma prin care a trecut după ce a rămas gravidă cu primul ei copil.

Simona Hapciuc de la Survivor România face dezvăluiri dureroase

Faimoasa a trecut prin momente grele după ce a rămas însărcinată cu primul ei copil. Simona Hapciuc a mărturisit că relația pe care a avuto cu tatăl fiului ei s-a încheiat în urma unei decizii care i-a schimbat viața definitiv. Concurenta povestește că în ciuda faptului că fostul ei iubit, cel care a lăsat-o gravidă, i-a cerut să întrerupă sarcina, ea a ales să păstreze copilul.

Citeste si: Războinicul Lucian Barbu de la Survivor România 2021, primele declarații despre femeia ideală pentru el: „Am multe criterii, sunt pretențios” EXCLUSIV

„ Eu și Dimitrie am fost până la Survivor nedespărțiți. Nu a existat să fac ceva fără el. Dimitrie, pe lângă faptul că nu are tată, nu are niciun bunic. Ai mei m-au părăsit, tatăl meu a murit și familia lui taică-su nu a dat niciun semn de viață.

Când a aflat maică-sa că vom avea acest copil,ea a fost complet împotriva copilului. Noi două aveam o relație super bună și chiar credeam că mă iubește. Nu avea nimic împotriva mea, ea avea ceva împotriva copilului”, a mărturisit concurenta.

Citeste si: Adevăratul motiv al rupturii dintre Şerban Huidu şi Mihai Găinuşă: ”Nu mai vorbim din 2015”- bzi.ro

Simona Hapciuc de la Survivor România plange[Sursa foto: Captură KANAL D]

Drama Simonei Hapciuc de la Survivor România

Simona Hapciuc a hotărât

să-i spună adevărul fiului ei atunci când va fi mai mare și va avea capacitatea de a înțelege adevăratele motive pentru care nu îl are alături de tatăl său.

Citeste si: Noi concurenți intră la “Survivor România”, în ediția difuzată joi seară! Ana Porgras se va alătura echipei Faimosilor

„Când mă va întreba de tatăl lui, m-am hotărât să-i spun că tatăl lui îl iubește foarte mut. Că tatăl lui și l-a dorit foarte mult, că așa a fost la moment dat, dar că tatăl lui a avut de ales între a rămâne alături de Dimitri sau a-l lăsa pe Dimitrie să fie fericit alături de mama lui. Și cum tati îl iubește atât de mult, a ales să plece ca Dimitrie să poată fi fericit cu mama lui.

El a spus îți mai dau o zi să te hotărăști eu sau copilul. Poți să te gândești în seara asta. Dacă alegi copilul, o să rămâi singură, iar dacă vrei să rămânem împreună, mergem și faci avort. Atunci i-am spus că nu am nevoie de o seară. Pentru mine nu există posibilitatea să fac avort. Poți să-ți faci bagajele și să pleci.

Citeste si: Dorina, mama Elenei Marin de la Survivor România 2021, dezvăluiri din viața amoroasă a fiicei ei: ”Sunt de vreo doi ani împreună” EXCLUSIV

Tot ce simțeam în momentul de față era milă pentru ea și fiul ei, că au ajuns să aibă atâta răutate și dispreț față de o viață pe care dumnezeu o trimitea pe Pământ. Pentru mine e important ca Dimi să nu trăiască sentimente de ură, să fie un copil echilibrat, are cunoaște doar sentimente de iubire și acceptare”, a povestit cu lacrimi în ochi Simona Hapciuc.