Simona Hapciuc de la Survivor România, umilită de Faimoși! Ce nu s-a dat la televizor: „Sunt si eu un suflet, cate sa îndur? Au aruncat în mine cu...”

feb 1, 2021 Autor: Ana Maria

In articol:

Simona Hapciuc a intrat într-un conflict neașteptat cu echipa Faimoșilor. Totul a început atunci când Georgiana Lupu, cea mai nouă membră a echipei, a întrerupt-o în timp ce vorbea. Tânăra mămică i-a atras atenția că, deși îi este dragă, are deseori obiceiul neplăcut de a vorbi peste cei din jur.

De aici și până la un schimb acid de replici nu a fost decât un pas, căci coechipierii au atacat-o pe Simona Hapciuc și au făcut-o pe aceasta să izbucnească în lacrimi. Într-o mărturisirire făcută printre hohote de plâns, a povestit că Faimoșii au făcut-o praf după incident.

Simona Hapciuc a primit un val de reproșuri din partea Faimoșilor de la Survivor

„Mi s-au adresat cuvinte foarte grele. As vrea doar să se înțeleagă că sunt efectiv dărâmată înăuntrul meu. De la începutul competiției nu am gresit absolut deloc nimanui cu nimic, daca am gresit mereu m-am dus si mi-am cerut scuze si i-am rugat sa imi inteleaga comportamentul putin mai impulsiv. Dar mereu am incercat sa ii ajut, am stat, am vorbit cu ei, cu băietii, cu fetele. Asta pentru că sunt foarte inimoasă si vreau meeru sa ajut si nu treaca si altii prin ce am trecut eu.

M-au pus la zid si au aruncat in minte cu tot ce au putut ei. M-au facut ipocrita, falsa, mincinoasa. Am momente cand simt ca o sa clachez din punct devedere psihic pentru ca toata lumea devine foarte foarte rea. Singuara problema e ca suntem foarte rai unii cu altii si nu inteleg de ce. Trebuie sa fim o echipa unita pentru ca jocul abia a inceput, mai sunt 4 luni. Ce facem, ne dam in cap unul altuia? Ce e cu rautatea asta?? Mie nu mi-a venit sa cred câtă rautate a iesit din ei. Sunt si eu un suflet, cate sa îndur? Ăla ma face într-un fel, ala imi spune ca nu sunt buna, ala tipa la mine. Sunt un suflet de femeie, am venit aici sa lupt pentru copilul meu sa ii ofer o viata mai buna si mi se pare ca s-au pus toti baietii in capul meu si vor sa imi dea un sut si sa ma arunce in mare”, a mărturisit Simona Hapciuc de la Faimoși printre hohote de plâns.