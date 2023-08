Simona Hapciuc, decizie radicală! Vedeta părăsește România și se mută în Dubai, împreună cu fiul ei: „Trec printr-o perioadă” | EXCLUSIV

In articol:

Simona Hapciuc ne-a surprins mereu cu declarații și situații șa care a participat. Ei bine, de data aceasta chiar ne-a lăsat cu gura căscată. Iată ce schimbare majoră vrea să facă vedeta atât în viața ei, cât și a fiului său.

Simona Hapciuc vrea să se mute în altă țară

În urmă cu puțin timp, Simona Hapciuc ne-a făcut o dezvăluire bombă! Vedeta a luat decizia să se stabilească în Dubai și să dea uitării România. Toate acestea se întâmplă datorită fostului ei iubit din Emirate, care îi este alături în tot ce face și i-a oferit diferite oportunități în acea țară. Deși nu a luat o decizie concretă, balanța înclină spre un răspuns afirmativ în ceea ce privește mutarea din țară, împreună cu fiul ei, Dimitrie.

„Este o perioadă în care totul merge foarte lin, foarte bine și sunt prinsă în foarte multe proiecte și primesc din ce în ce mai multe. Am primit inclusiv oportunitatea de a mă muta din țară, de a mă muta împreună cu Dimitrie în Dubai și acum sunt așa puțin nu știu ce să fac, chiar vorbeam puțin mai devreme cu cineva și îi spuneam că trec printr-o perioadă că nu știu ce vreau să fac cu viața mea. Nu știu dacă vreau să rămân în România sau dacă să iau decizia de a pleca în Dubai, în condiția în care eu îmi doream foarte mult să mă mut, să îl cresc pe Dimitrie în altă țară.”, a declarat Simona Hapciuc.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric

Citeste si: Șocul trăit de o femeie când a aflat cine era bărbatul care o suna în timp ce întreținea relații intime- stirileprotv.ro

Simona Hapciuc, cadou de mii de euro de la fostul iubit

Multă lume a crezut că inelul cu diamante de pe degetul Simonei Hapciuc este primit de la Bogdan Mocanu. Ei bine, vedeta ne-a dezvăluit adevăratul bărbat care i-a făcut acest cadou scump și de lux, el fiind totodată motivul pentru care plănuiește să facă o schimbare majoră în viața ei.

"Este inelul care toată lumea vrea să fie de la el. Eu cu Bogdan Mocanu suntem foarte buni prieteni, chiar ieri am vorbit cu el, dar inelul nu este primit de la el. Ambele inele sunt primite de la fostul mei iubit, cel care mi-a oferit acum ocazia să mă mut în Dubai și să lucrez la firma lui de construcții, dar care în continuare rămâne fostul. Eu păstrez inelul, în primul rând pentru că îmi plac foarte mult diamantele și în al doilea rând pentru că este un om pe care l-am iubit foarte mult, îl iubesc în continuare și cred că ăsta e singurul inel care nu va ajunge la amanet. În rest, toate au ajuns. Deci nu este de la Bogdan. El este un tip minunat, dar eu am zis în nenumărate rânduri că poate să îmi placă un bărbat până pe Marte și înapoi, dacă este mai mic decât mine, nu are ce să caute în viața mea. Eu deja am un copil pe care îl cresc și eu în viața mea vreau un bărbat, care să fie bărbat în adevăratul sens al cuvântului și să fie mai în vârstă decât mine, nu să aibă doar copilul ce învăța de la el, ci și eu. Bărbații din generațiile trecute sunt mult mai bărbați decât cei din generațiile astea.", a precizat Simona Hapciuc, pentru WOWnews.

Citeste si: „Aveam o frământare. Trebuie să fiu sănătoasă la trup, la minte și la suflet. Să fiu sănătoasă pentru ea.” Gina Pistol, mărturisiri emoționante pe internet! Vedeta a vorbit despre fiica ei- kfetele.ro

Citeste si: Un cadavru a fost găsit înfășurat în scotch, într-un lan de porumb. Poliția anunță că nu ar fi fost uman, ci de câine- stirilekanald.ro

Citeste si: El este Șuier, câinele-vedetă care își face selfie cu tinerii de la festivalul Untold!- radioimpuls.ro

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!