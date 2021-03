Simona Hapciuc, dezvăluiri șocante despre Elena Marin! Cum o caracterizează pe Faimoasă: "Elena este o victimă"

In articol:

Simona Hapciuc a fost invitată, astăzi, în cadrul emisiunii Teo Show, unde a vorbit despre cele mai importante din cadrul competiției Survivor România. Fosta concurentă face dezvăluiri șocante despre cearta dintre Elena Marin și Zanni.

Faimoasa susține că Elena este o victimă și că își atrage aceste situații pentru că ea nu a trecut peste traumele din copilărie. În continuare, Simona a mai adăugat faptul că cel mai tare îl consideră vinovat pe Sebi pentru dezbinarea echipei.

Totodată, se pare că nici situația dintre ea și Zanni nu a fost una prea bună, iar în momentul în care frumoasa blondină l-a numit "Lino Golden2", Faimosul a răbufnit.

Simona Hapciuc: "Nu știu dacă s-a văzut la televizor, dar la un moment dat m-am dus la Zanni și i-am pus mâna pe umăr să îl calmez. Elena este o victimă, își atrage genul acesta de comportament pentru că ea nu a trecut peste traumele ei din copilărie.

Zanni a fost foarte influențat de o altă persoană, de Sebi. Eu îl consider pe Sebi responsabil de dezbinarea echipei. Zanni înainte o faceă falsă, dar nu existau aceste injurii. Zanni are doar 5 ani de când a ieșit dintr-un centru de plasament, iar în momentul in care atingi anumite subiecte, de cămin, de familie, nu se mai poate controla.

Eu am avut niște certuri cu Zanni, dar nu au fost la nivelul acesta, mi-a spus doar ca mă victimizez și că scot prea mult în evidență că sunt mama singură. La un moment dat i-am zis ca e Lino Golden 2 și mi-a zis „din momentul acesta nu mai avem ce vorbi și îți declar război”.

Simona Hapciuc a părăsit Survivor România

Simona Hapciuc a părăsit competița Survivor România. Faimoasa a făcut primele declarații despre întreagă exepriență din Republica Dominicană.

„ Sunt foarte fericită deoarece părăsesc competiția cu capul sus. Ultimul traseu pe care l-am avut l-am câștigat de două ori. Ultimul meci pe care copilul meu îl va vedea la televizor, va ști că mama lui este o câștigătoare. Plec acasă mândră de ce a am făcut în această competiție. Consider că am dat totul.Din punct de vedere sportiv nu ar trebuie să plec, dar astea au fost jocurile colegilor. Sunt fericită că plec la puiul meu și sunt convinsă că Dumnezeu are planuri mult mai mărețe pentru mine” , a spus fosta concurentă.