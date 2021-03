Simona Hapciuc explică de ce îl antipatizează profund pe Sebi, fostul ei coleg din echipa Faimoșilor de la Survivor România 2021

In articol:

Simona Hapciuc are o antipatie cât se poate de evidentă pentru o anumită parte a taberei Faimoșilor, cea reprezentată de Zanni și de Sebi, fosta concurentă de la Survivor România 2021 fiind de partea dansatoarei Elena Marin în conflictul cu cei doi concurenți.

Cu toate acestea, cel pe care Simona Hapciuc îl vede vinovat principal pentru atmosfera dificilă din tabăra Faimoșilor este Sebi, comportamentul lui Zanni fiind, pentru fosta concurentă, explicabil. ”Nu e o surpriză pentru nimeni că eu aș vrea să iasă Sebi. Vreau să iasă Sebi deoarece simt că odată cu plecarea lui va fi mult mai multă liniște în echipă. Lși, odată instalată liniștea în echipă vor câștiga mult mai multe puncte, le va fi mai ușor să conviețuiască, ăpentru binele lor chiar sper să iasă Sebi, Andreea (Antonescu, n. red.) poate să iasă mai târziu”, a explicat Simona Hapciuc.

Sebi de la Survivor Romania 2021 e antipatizat de Simona Hapciuc pentru comportamentul avut

Mai mult, susține Faimoasa, situația din tabăra Faimoșilor nu se va îmbunătăți prea curând, ea fiind convinsă că, de fapt, după nominalizarea făcută de Elena Marin, lucrurile se vor înrăutăți. Astfel, a explicat fosta concurentă din echipa Faimoșilor de la Survivor România 2021, situația Elenei Marin pare să se complice acum, după ce l-a nominalizat pentru eliminare, din postura de favorită a publicului, pe Sebi. ”Am un feeling că Sebi se va pune din ce în ce mai rău pe ea, dar felicitări, Elena, pentru că ai votat supercorect”, a mai spus Simona Hapciuc.

Elena Marin, sustine Simona Hapciuc, va avea de ”tras” cu Sebi pentru ca l-a nominalizat

Sebi, criticat și de Culiță Sterp

Elena Marin a devenit favorita publicului și l-a nominalizat pentru eliminare pe Sebi, lucru care l-a făcut pe logoddnicul ei, Andrei, să fie încântat. ”Da, Elena a făcut cel mai bun gest. Și l-a votat și sportiv, pentru că el este cel mai slab dintre Faimoși, măcar dintre băieți, și social, pentru că i-a arătat că greșește în comportamentul pe care îl are. Am văzut, deja, că și Culiță, și Zanni încep să fie deranjați de Sebi, deci e clar că nu Elena are o problemă în tabăra Faimoșilor, ci el”, ne-a spus, în exclusivitate, Andrei, logodnicul Faimoasei Elena Marin de la Survivor România 2021. De altfel, Culiță Sterp a și recunoscut, într-o discuție cu Cătălin Moroșanu și Cosmin Stanciu, că nu nțelege de ce a devenit Sebi atât de vocal și de înverșunat împotriva colegei lor, Elena Marin.