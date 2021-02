Simona Hapciuc, la un pas de eliminare din competiția Survivor România. Actrița, nominalizată de Faimoși, are remușcări uriașe: „Mă simt o mamă rea!”

In articol:

Simona Hapciuc intră în cursa pentru eliminare la Survivor România 2021, alături de Roxana Nemeș. Concurenta care va primi cele mai puține voturi din partea publicului va pleca acasă.

Faimoșii au nominalizat-o pe Simona Hapciuc pentru eliminare,

iar concurenta riscă să părăsească Survivor România. Ea mărturisește că pe parcursul competiției a simțit remușcări pentru că și-a lăsat băiețelul acasă și a venit în Dominicană.

„M-am rugat la Dumnezeu, dacă copilului meu îi este atât de dor de mine și nu maipoate și dacă eu trebuie să mă întorc acasă sa-mi fac datoria de mamă, mai presus de a continua această luptă, atunci să mă trimita acasă. Îmi vine să plâng nu pentru că am fost votată , ci pentru că de când sunt aici eu am cunoscut cea mai mare durere posibilă.

Toată viață am trăitcu senszatia că cea mai mare durere posibilă a fost că am fost părăsită de părinți, asta până am plecat la Survivor și mi-am părăsit copilul. Când am plecat de acasă m-am simțit cel mai ordinar om din lume. În fiecare zi încercam să mă alin că sunt aici pentru el, vreau să îi fac o viață mai bună, pentru că nu are tată și doar eu pot să-i fac o viață mai bună.

Știu că fac aceeași greșeală pe care au făcut-o părinții mei când m-au părăsit pe mine, dar eu mă întorc la el. Este ceva temporar. Aseară când m-am rugat la Dumnezeu să mă trimită acasă dacă copilul meu are nevoie de mine, pentru mine e un semnal de alarmă că poate dimitrie nu are nevoie de mine să-i fac o viață mai bună, ci să fiu alături de el. Sincer, în momentul de față mă simt o mamă rea ”, spune cu lacrimi în ochi Simona Hapciuc.

Echipa Faimosilor Survivor România[Sursa foto: Captură KANAL D]

Reacția Faimoșilor după ce au pierdut meciul pentru imunitate

Deși au fost învinși în cele două meciuri de imunitate din această săptămână la Survivor, Faimoșii susțin că nu au nimic să-și reproșeze, pentru că au dat tot ce au avut mai bun pe traseu.

Ei spun că Războinicii au fost mai buni și au meritat să câștige.

Moroșanu: Vreau să spun un singur lucru. Pe traseu am fost foarte buni. A fost ghinio și nu a fost jocul nostru. Nu avem ce să ne reproșăm. Așa se întâmplă la Survivor, ai ghinion și noroc. Nu avem ce să ne reproșăm, toți avem zile bune și zile rele. Felicit echipa Războinicilor, am fost aproape unii de alții și abia aștept să ne confruntăm pe viitor.

Ana: Vreau să-mi cer scuze echipei, a treia oară nu a fost cu noroc pentru mine. Îmipare rău că nu am reușit să ridic steagul mai repede. Nu a fost ziua noastră, felicitări, echipa Războinicilor, și sperăm că va fi mai bine data viitoare.